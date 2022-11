Los ganadores de los MTV EMAs 2022: Taytlor Swift arrasa en los premios

Este domingo 13 de noviembre se realizó la ceremonia de premiación de los MTV Europe Music Awards (EMA) 2022 en el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania, edición que estuvo conducida por la cantante británica Rita Ora y el actor neozelandés Taika Waititi.

El evento estuvo cargado de baile y brillantes presentaciones de artistas como Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi, Stormzy, GAYLE y Muse, quienes cantaron sus mejores hits.

Sin duda, esta edición estuvo marcada por la gran ganadora de la noche, Taylor Swift, quien obtuvo cuatro galardones de los seis en los que se encontraba nominada: Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Vídeo y Mejor Vídeo Largo.

Asimismo, destacaron los reconocimientos hacia la artista brasileña Anitta como Mejor Artista Latina y para Bad Gyal, quien le quitó el puesto a Rosalía como Mejor Artista Española.

Principales ganadores de los MTV EMAs 2022

Mejor acto estadounidense – Billie Eilish

Mejor acto británico – Harry Styles

Mejor acto de Nueva Zelanda – Lorde

Mejor acto del Caribe – Daddy Yankee

Mejor acto de Latinoamérica (Norte) – Kenia Os

Mejor acto de Latinoamérica (Centro) – Danny Ocean

Mejor acto de Latinoamérica (Sur) – TINI

Mejor acto de España – Bad Gyal

Mejor artista de Rock – Muse

Mejor presentación en el Metaverso – BLACKPINK

Mejores fans – ARMY de la banda BTS

Mejor artista – Taylor Swift

Mejor video largo – All Too Well: The Short Film (Taylor Swift)

Mejor artista de hip-hop – Nicki Minaj

Mejor nuevo artista – Seventeen

Mejor colaboración – David Guetta & Bebe Rexha

Mejor artista latino – Anitta