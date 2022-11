Stefan Kramer y su show en la Teletón 2022: “Es bueno arriesgarse y desafiarse pase lo que pase”

Stefan Kramer estuvo presente en un nuevo episodio de Buenas noches a todos. En el programa nocturno de TVN, el comediante habló sobre diferentes momentos y etapas de su vida. Y uno de estos recuerdos, ocurrió hace bastante poco, cuando le tocó presentarse en la Teletón 2022, con una imitación de Bad Bunny que se llevó todos los aplausos.

“Contento de haberlo hecho. De verdad que, yo siempre digo, ‘no tengo idea de lo que va a pasar. Siempre hay dos alternativas. Voy a hacer quizás algo más conservador en una parte de mi show, o nos jugamos con Bad Bunny y hacemos una rutina y no sabemos lo que va a pasar’“, dijo Kramer sobre su performance en la Teletón.

“Entonces, son días bien enfocados, donde el riesgo está bien presente. Ya cuando ocurre todo, yo hago la reflexión de decir, ‘es bueno arriesgarse y desafiarse, pase lo que pase’“, complementó después.

Se escondía de Don Francisco

En la ocasión, el comediante reveló que incluso buscaba hacerle el quite a Mario Kreutzberger para no ir al evento. “Hace tiempo pasaba esto de que, al principio, yo como que me escondía. Porque, ‘¿Vas a estar en la Teletón?’ (imita a Don Francisco) y todo ese tipo de cosas, que decís, ‘que voy a hacer yo, tengo un evento’“, relató.

Y tras ello, contó qué le respondía Don Francis, imitando su voz: “Bueno, suspendemos el evento, tienes que estar en la Teletón. Entonces, en un comienzo, Stefan se escondía. Él siempre quiere aportar, pero siempre… ¡Y nosotros!”

Más adelante, contó cómo Don Francisco le insistía en que fuera. “Me pillaba en eventos privados y decía ‘tienes que estar en la Teletón’. Y yo, no es que no quiera estar. Me encanta y sobre todo uno va a compartir, a disfrutar, a colaborar, se produce un ambiente bonito. Pero, por supuesto, está ahí. Él ‘te van a evaluar, que te salga bien’ y después ya yo me olvidé”, recordó.

“Dije, ‘yo voy a ir siempre’. Ojalá me llamen, yo estoy dispuesto. Entonces, ya, no es que esté esperando que me llamen. O sea, me llaman, ‘¿Vas a estar?’, ‘ah, qué bueno me llamaron’. Pero he estado pensando, ‘qué voy a hacer, qué decisión vamos a tomar'”, añadió después.

No quiso realizar la prueba de maquillaje

Posteriormente, Kramer volvió a referirse a su personificación como Bad Bunny, oportunidad en la que lo vuelve a imitar. “Bueno, lo que pasó en esta oportunidad fue una prueba de maquillaje, que de hecho no la quería hacer. ‘Para qué voy a hacer la prueba de maquillaje’, y en velda el recuerdo de lo que estaba pasando, cabrón, con cojones, dije: ‘está cabrón el maquillaje’“, rememoró.

Finalmente, Stefan Kramer reflexionó sobre la incertidumbre. “No sé si al ser humano o a todos les pasará, que quiere tener el control de las cosas (…) Yo estoy antes de salir y digo, ‘ojalá, por favor, tener unos diez minutos antes de que me digan: ¡Te toca!’“, concluyó.