“¿Cómo se les ocurre?”: Cecilia Bolocco niega desaire al Presidente Boric en la Teletón 2022

La Teletón 2022 fue un éxito. Se alcanzó y se superó la meta de los 35 mil millones de pesos, por incluso dos millones de pesos de diferencia. Sin embargo, aún con todo lo que significan las 27 horas de amor, este evento no estuvo exento de polémicas. Desde artistas pifiados, otros que se negaron a ir e incluso una controversia relacionada con el Presidente Gabriel Boric.

Y es que, según el mundo twittero, Cecilia Bolocco le habría hecho un desaire al mandatario al momento de saludarlo. De hecho, cuando Martín Cárcamo llamaba a todos los rostros a unirse al jefe de gobierno en un canto de Vamos Chilenos, la ex Miss Universo daba señales de encontrarse dudosa ante la posibilidad de sumarse a su lado o no.

“Pero Cecilia, mira al Boris“, fue el comentario de la cuenta Televisivamente. A su vez que también se le sumaron criticas a la animadora de Canal 13 que la cuestionaban: “¿por qué la Bolocco no quiso saludar al presidente Gabriel Boric?“, o que la trataban de “mal educada“.

Sin embargo, Cecilia Bolocco negó las acusaciones. “Yo no le hice ningún desaire. ¿Cómo le voy a haber hecho algún desaire? Al contrario… ¿De dónde salió? (…) Yo no sé de dónde salió eso que le había hecho un desaire al Presidente, ¿cómo se les ocurre? Por supuesto que no. Lo aplaudimos ahí, estaba sentado en primera fila, con Irina, con parte de su gabinete”, dijo en un live.

“Así que no, felices. Habló… Y habló además muy interiorizado sobre la realidad de la Teletón. Me pareció maravilloso“, complementó después.

Pidió que el Presidente apure la legislación contra el cáncer

En la oportunidad, también manifestó su deseo de que el Presidente Boric les apoye con su cruzada ciudadana y legislativa contra el cáncer. “Ojalá nos ayudara también con el tema del cáncer. Porque el cáncer sí definitivamente es un tema que requiere de medidas urgentes y contundentes“, expresó la conductora de Todo por ti.

Finalmente, señaló la importancia y el apuro de que se legisle prontamente contra esta enfermedad. “Es más, tenemos el Plan Nacional del Cáncer contenido dentro de la ley del cáncer, y desgraciadamente está bien detenida esa ley. La podrían hacer bien efectiva y reactivar el Plan Nacional del Cáncer. Eso es lo que necesitamos con urgencia“, concluyó.