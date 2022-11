“Tú fuiste mi víctima”: María Luisa Cordero hace las paces con Eduardo Fuentes en “Buenas noches a todos”

En el último episodio de Buenas noches a todos, Eduardo Fuentes vivió un especial reencuentro. Y es que, en un nuevo episodio del programa nocturno de TVN, el periodista se reunió con la diputada María Luisa Cordero tras mucho tiempo sin hablarse. Los que se convirtieron en una dupla entrañable en Mentiras Verdaderas, llevaban meses distanciados.

Por ello, era de esperar que para su reencuentro, Fuentes tuviera un emotivo momento con la diputada independiente por Renovación Nacional. “Hace tiempo que no nos veíamos. Tú empezaste con esto de la política, pero habíamos tenido ahí un alejamiento. Así que me alegro de que hayas aceptado“, dijo al comenzar al programa.

“Tuvimos un roce, Eduardo. No seas eufemista (…) Nos agarramos, pero yo eso te quería decir. Porque, a mí, la pandemia y todos estos tiempos de silencio… Me he hecho, no una auto terapia para el ego, sino que me he empezado a sacar las máscaras. Y una de las máscaras que encontré en esta cebolla que uno tiene, es que yo soy muy rabiosa“, respondió inmediato la Dra. Cordero.

Luego, la diputada por el distrito 10 agregó: “Entonces pienso yo, que en el encontrón, tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja encabritada y rabiosa. En serio. Yo te lo digo en tu cara. Tú jamás has dejado de ser para mí una persona querida“. Y ahí, Eduardo Fuentes contestó: “Tú también para mí, María Luisa. Te lo digo muy de corazón“.

Tras el comentario, la médica cirujana insistió. “Me miré al espejo, ‘¿y qué? Si yo lo quiero, así que déjate de leseras’“, expresó. Mientras que, el conductor de TVN recordó que habló con su esposa, Andrea, sobre su distanciamiento con la diputada y ella le explicó que no estar de acuerdo con una persona, no significa alejar. “Yo creo que esto le pasa a mucha gente“, reflexionó.

No se contestaban los llamados ni los mensajes

Más adelante, María Luisa Cordero expuso que Eduardo Fuentes no le contestaba sus llamados. “Yo te llamé y no me contestaste“, afirmó. Y a su vez, el exconductor de Mentiras Verdaderas señaló que ella tampoco le contestaba sus mensajes.

“Y yo te escribí cuando fuiste elegida diputada y no me contestaste. Nos vamos a pelear de nuevo (…) Yo te mandé un mensaje cuando vi que habías sido elegida diputada, deseándote lo mejor, porque sabía que no iba a ser fácil que lo se venía por delante. Pero sabes qué, me quedo con que nos encontremos y miremos la cara, y nos quedemos con las cosas buenas“, contó.

Cómo se conocieron

Posteriormente, los dos empezaron a rememorar sus inicios juntos, en la radio, luego de que la Dra. Cordero mencionara lo bien que lo pasaban ambos. “Nosotros hemos tenido cosas muy buenas y muy entretenidas. Fuimos compañeros de radio cuando teníamos solo un auspiciador, ¿te acuerdas? (…) Y hacíamos una teleserie con el producto“, relató.

Así, llegó el momento en que Fuentes reveló cómo conoció a la diputada. “Ese primer encuentro fue muy bonito, simbólico (…) Nos íbamos a juntar en la radio El Conquistador. Yo trabajaba ahí, en la Radio para ti y me ofrecen un programa con la doctora Cordero“, dijo.

“Claro, la doctora Cordero era temida, era un personaje de televisión, tajante en sus comentarios… Y yo estaba partiendo. Entonces, me dicen eso, y digo, ‘ya, conozcámonos’. No nos quedemos con las imágenes preconcebidas. Conozcámonos. Y hacemos una reunión. Entonces yo llego a la radio, un poco tarde“, rememoró.

Llegaron tarde por la misma razón, una que los unió

Y pronto, Fuentes explicó por qué había llegado atrasado a su primer encuentro con Maria Luisa Cordero. “Había pasado al cementerio Parque del Recuerdo, que está al lado de la radio El Conquistador, a dejarle unas flores a mi mamá, porque también esto para mí era un proyecto radial que era relevante“, recordó.

“Era el primer programa importante en el que iba a estar en modo conducción. Entonces uno habla con sus papás, con sus seres queridos y les explica. Al menos yo lo hago así, hasta el día de hoy lo hago. Entonces llego y le cuento esto a María Luisa“, añadió después.

Enseguida, Maria Luisa Cordero dio a conocer cuál fue su reacción. “Yo le digo, ‘Eduardo, no vayas a creer que te hice esperar para hacerme la importante, pasé a ver a mis padres al Parque del Recuerdo’“, hizo memoria. Y segundos después, Fuentes comentó: “Andábamos los dos en el mismo lugar haciendo lo mismo“.

Minutos después, la Dra. Cordero hizo una reflexión al respecto. “Y ahí ese día, como que nosotros nos conocíamos de toda la vida. Por haber compartido esos sentimientos. Eso de pasar a ver a tu mamá y yo a mis padres“, manifestó.

Finalmente, ambos recordaron que se apoyaron mutuamente, cuando Fuentes se metió una polémica por el asunto de un computador y cuando la diputada Cordero incluso fue expulsada del Colegio Médico por dar licencias falsas. “Eras más que mi hijo, más que un hermano… Fue muy importante para mí eso. Nunca yo lo había pasado tan mal. Fue muy doloroso“, expresó la doctora.