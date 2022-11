Roberto Cox fue el último invitado en Pero Con Respeto. En un nuevo episodio del programa que conduce JC Rodríguez, el periodista de Chilevisión habló sobre los diferentes viajes que ha realizado. Su despacho desde Afganistán o cuando vivió en Rusia para trabajar en un medio de ese país. Y a su vez profundizó acerca de su fanatismo por Alejandro Sanz, de quien es amigo.

Casi al final del programa, Cox contó como conoció a Sanz. “Antes de la pandemia, justo antes de que empezara la pandemia acá en Chile, yo tenía entradas para ver a Sanz acá en el Monticello. Y el día anterior, estaba en el gimnasio corriendo y escuchando las canciones de Sanz de su último disco, para aprenderme un poco las canciones y poder cantarlas”, dijo al comienzo.

“Y estaba corriendo, en la cinta ahí. Y de repente, alzo la vista, y en la cinta ahí, al frente mío, ¿quién estaba corriendo? Alejandro Sanz. Yo dije, ‘no puede ser, Sanz’“, complementó.

Tras ello, el periodista de CHV señaló que tuvo que esperarlo mucho. “Y dije, ‘voy a esperar que se baje de la cinta para pedirle una foto’. Y empecé a ver que en cada rincón del gimnasio había guardias, guardaespaldas de él. El gimnasio estaba relativamente vacío a esa hora. Y Alejandro Sanz no se bajaba nunca de la cinta. Corría, corría, corría… 30 minutos corriendo“, relató.

No solo consiguió una foto

No obstante, pasaba el tiempo y el cantante español no para de correr. “Al final dije, ‘no lo voy a esperar más, voy a ir a hacer pesas, lo que sea y voy a ver de reojo, cuando se baje me voy a acercar a él’. Fui a hacer pesas, y de repente, se baja todo traspirado y me acerco rápidamente antes que se acercaran los guardaespaldas”, contó.

Luego, agregó: “Le digo, ‘¡Alejandro, Alejandro!’. ‘¿Qué pasa, tío?’, me dice. Y le digo: ‘Alejandro, perdón que te moleste, soy un gran admirador tuyo, de tu música, te sigo desde hace mucho tiempo‘ (…) ‘¿Nos podemos sacar una foto?’, y yo estaba nervioso. Entonces me dice, ‘sí, obvio’, muy amable”.

Más adelante, confesó que al sacar la fotografía, de lo nervioso que estaba, esta salió mal. “Entonces, me acerco con el celular en la mano. Y yo estaba así (muestra su mano temblando). Me saco la foto. Y uno se saca la foto y lo primero que hace esa mirarla. Cuando la veo, estaba toda corrida. Dije, ‘no, la única oportunidad de mi vida de sacarme una foto Sanz’“, expuso.

Finalmente, Cox explicó cómo se hizo amigo de Alejandro Sanz. “Digo, ‘Alejandro, perdóname, pero salió mal la foto. Déjame sacarme una de nuevo’. Y ahí centré, firme la mano y ahí es la foto que aparecí ahí (…) Le dije que al día siguiente que lo iba a ver. Volví a mi casa, subí la foto, lo etiqueté y ahí me empezó a seguir. Y desde ese entonces somos grandes amigos“, cerró.