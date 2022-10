Durante la jornada de este domingo, Roberto Cox se tomó unas horas para responder varias preguntas de sus seguidores en Instagram. El periodista chileno respondió diferentes dudas que tenían los internautas sobre su vida, sus viajes y acerca de si se ve en la conducción de otro programa en un futuro.

Al consultársele sobre sus viajes, lo primero que se le preguntó fue acerca de su próximo destino de vacaciones. “Ya lo tengo en mente… Una playa bien lejos. Y si no hay señal de celular, mejor“, dijo el conductor de Chilevisión.

Más adelante, Cox empatizó con un seguidor (o seguidora) que le costaba irse de viajes, debido a que le faltaba un compañero, ya que todos están casados. “Me pasa lo mismo. Todos casados con hijos. Cuesta encontrar un buen partner de viajes. Por eso mismo he viajado mucho solo, pero cada vez me aburre más“, expresó.

A su vez, también le preguntó sobre Venezuela. “Desgraciadamente, no conozco ese país. Tengo varios panas venezolanos… Son tremenda gente. Siempre muy alegres. Espero de todo corazón que pronto se termine la dictadura en ese país y lleguen tiempos mejores. ¡Viva Venezuela!“, contestó.

Y también mencionó a qué país le gustaría viajar. “No será mi próximo destino porque necesito más tiempo, pero tengo muchas ganas de irme varias semanas a India. ¿Quién me acompaña?“, expuso. Además de que adelantó que pronto volverá a salir del país por trabajo. “Ya en los próximos días lo sabrán“, anunció.

No tiene amigos que sean conductores o animadores

Posteriormente, a Roberto Cox le preguntaron sobre si haría otro tipo de programa que no sea un noticiero o algo parecido. “Totalmente. Creo que en la variedad está el gusto y sobre todo la posibilidad de crecer“, manifestó. Y tras ello, aseguró que le gustaría hacer “uno de viajes… ¡Lejos!“.

Después un seguidor le preguntó si tenía amigos en la televisión. “Tengo un montón. Periodistas, camarógrafos, productores. Si te refieres a los conductores o animadores de TV, no tengo“, afirmó.

Tiene una fantasía sexual pendiente

Luego, le empezaron a consultar por su vida más privada, por postura frente al amor. “Creo que uno no elige cuándo enamorarse. Cuando llega, llega“, dijo el periodista sobre la posibilidad de volver a estar enamorado de una persona.

Así, varias preguntas después, le preguntaron si saldría con una mujer normal, es decir, que no sea famosa. “¿Las famosas no son normales? Ja, ja, ja. No hay que cerrarse a nada, pero de hecho no sabría dónde invitar a una famosa“, respondió.

Al respecto, también se le consultó si saldría con una mujer con hijos. “Siempre cuando sean cruzados, ja, ja, ja. Chiste. No hay que ser tajante. Todo puede ser“, manifestó. Y por última, sobre este tema personal, aseguró que tiene una fantasía sexual por cumplir.

Habló un poco de su historia

En otra materia, habló sobre sus orígenes. “Papá chileno, mamá argentina, nacido en Suiza. Intento rescatar lo mejor de cada país. Y ahora en el Mundial voy por Argentina“, contó. Y también Cox se refirió a los idiomas que maneja. “Hablo francés e inglés (y chileno… ja, ja)“, bromeó.

En la misma línea, profundizó en su relación con Suiza. “Nací en Ginebra en 1983. Creo que la última vez que estuve por ahí fue a mediados de los noventa. Me encantaría volver. ¡Es hermoso! Mi madre alguna vez me preguntó por qué no aprovechaba el pasaporte para irme a vivir allá, pero creo que no podría soportar tanto orden. Necesito un poco de caos, ja, ja, ja“, relató.

Siempre evalúa irse a vivir a otro país

Tras ello, Cox habló del odio que a veces recibe en las redes sociales. “Esa mierda no es nada comparada con todo el cariño que recibo día a día. Los haters me tienen sin cuidado“, aseguró.

Y después, un seguidor le contó que antes le caía mal, pero que era por prejuicios. “Me alegro de que hayas dejado los prejuicios de lado. Es un rasgo muy negativo que tenemos los chilenos. Somos extremadamente prejuiciosos“.

Finalmente, señaló que no descarta irse del país para irse a vivir al extranjero. “Por mi historia y las cosas que están pasando en Chile, es una posibilidad que siempre analizo y evalúo“, concluyó.