“A nosotros no nos ayudó nadie”: Gigi Martin y su polémica bajada de Teletón

Gigi Martin se bajó de la Teletón. Y, sus explicaciones, terminaron levantando algo de polvareda a horas del inicio de la cruzada.

Es que el humorista iba a ser parte del segundo bloque de este viernes, día donde parten las 27 horas de amor.

Sin embargo, decidió bajarse a última hora y terminar así con la presentación que harían junto a Mauricio Flores como Melón y Melame.

Una situación que explicó a La Hora, donde lo primero que aclaró fue que “la verdad es que ‘Melón y Melame’ no se bajó, se bajó Gigi Martin”.

Gigi Martin y la controversia

Así, el comediante manifestó que “yo tengo evento, yo tengo trabajo hoy día. Aunque me haya salido a la hora que me haya salido, yo tomé el evento y prioricé mis necesidades”.

Y agregó que “para la pandemia nosotros quedamos solos, a nosotros no nos ayudó nadie, nadie. Tuvimos que reinventarnos. Nadie llamó para preguntarme si teníamos o si no teníamos (dinero), entonces hoy día me salió esta pega y tengo que priorizar mis necesidades”.

Respecto a la jornada solidaria, expresó que “le comuniqué a Mauricio (Flores), y él le comunicó a la producción de la Teletón. Yo lo siento por los fans, por la gente que quería ver a ‘Melón y Melame’, y lo siento también por la Teletón”.

Sin embargo, Gigi Martin luego señaló que, pese a su decisión, igual colaboraría con la Teletón. “Yo voy a ir como todo Chile a cooperar, con mis nietos haremos la filita. No creo que sea tan importante nuestra actuación en la Teletón”, cerró.