“Dejen de inventar”: Trini Neira se cansó de los rumores sobre su relación con Manuel Neira

En las últimas semanas, se ha generado una gran controversia producto de la pensión alimenticia que tiene pagar Manuel Neira a Pamela Díaz por sus hijos Trinidad (21 años) y Mateo (15 años). Hace unos días, la Fiera demandó a su expareja, ya que aseguró que el exfutbolista no ponía de su parte con el cuidado de los dos retoños.

“Económicamente, no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy“, afirmó Pamela Díaz tiempo atrás en Juego Textual.

A raíz de esta situación y de la polémica que surgió, más adelante la Fiera reveló que Manuel Neira depositó lo que debía tras la exposición mediática del caso. “Manuel me depositó después de esta cosa mediática, se puso al día, no tengo por qué agradecerle (…) Él paga 290 lucas por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar al fin de mes“, contó.

Los rumores sobre Trini Neira y su papá

A causa de esta polémica situación, se empezó a especular que los hijos de exdelantero de Colo Colo estaban distanciados con su papá. Incluso, un medio afirmó que Trinidad Neira ya no se relaciona con su padre y este último hasta dejó de seguirla en Instagram. Un rumor que rápidamente tuvo respuesta de la hija de la Fiera.

“No sea penca, viva su vida y no intente apagar la de los demás“, fue lo primero que escribió Trini Neira en Instagram. Y finalmente, arremetió directamente contra este medio. “No me quería referir al medio porque no encuentro que sea necesario. Pero, dejen de inventar hueás“, remató.