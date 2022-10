“Es como funciona la tele y va a seguir pasando”: Andrés Baile habla del fin de “Me Late”

Después de ocho años fuera de la televisión, Andrés Baile volverá a comentar de farándula en Sígueme… y te sigo, el nuevo programa de TV+. En este espacio dedicado al espectáculo y a la vida de los famosos, el exparticipante de Mekano compartirá panel junto a Nataly Chilet y Titi García-Huidobro. Mientras que Francisco Kaminski estará a carga de la conducción.

Este nuevo programa de TV+ será el que reemplazará a Me Late, el otrora espacio farandulero que conducía Daniel Fuenzalida y que se ganó los elogios de Baile. “Era un tremendo programa, es un programa que estaba consolidado que le iba muy bien, pero en la televisión esto es así”, comentó el expanelista de Primer Plano en entrevista con Publimetro.

“Las veces que me ha tocado salir de pantalla, no te avisan con mucho tiempo de anticipación y saliste de pantalla. No me extraña, es como funciona la tele y va a seguir pasando“, complementó después.

Su regreso después de ocho años fuera de la TV

En otro tema, Andrés Baile también dio sus razones para regresar a la televisión. “Confié en las personas con las cuales ya había trabajado antes. Creo que era el momento de volver, darse una vuelta, disfrutar no más, ver qué pasa y disfrutar este regreso que va a ser bastante entretenido”, afirmó.

Y adelantó cómo será su nuevo programa. “Es un programa de entretención, obviamente con un poco de farándula, por eso estoy yo. Hay cambio de horario, iríamos de cuatro a seis de la tarde con una grabación completamente en vivo, con un canal que también se reestructura“, explico.

Más adelante, hizo una reflexión sobre la televisión farandulera en la actualidad. “La farándula tiene que ser un poquito un poquito más de humor, no meterse tanto en la pata de los caballos como lo hacíamos“, señaló.

Para posteriormente, mencionar a que pesar de que hubo un tiempo en que cancelaron varios programas de farándula, esta nunca desapareció. “Estuvo hecha o realizada de otra forma como más disfrazado o como de programas de entrevista. La farándula nunca va a morir, siempre va a estar porque a la gente le gusta y siempre será tema de interés y opinión“, dijo.

Finalmente, André Baile se refirió a su empresa de carros de comida, el emprendimiento que lo ha acompañado estos últimos 8 años. “Felizmente, funciona bastante bien, nunca la voy a dejar porque es mi entrada principal y más fuerte. Aviso esto a la gente que son nuestros clientes, para que se queden tranquilos, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando los fines de semana”, concluyó.