En 27 de octubre, Carla Ballero, Marlen Olivari y Francesca “Blanquita Nieves” Cigna fueron las invitadas de Socios de la parrilla. En el programa conducido por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, las tres chicas hablaron de su presente y también se refirieron a su paso por Morandé con Compañía (MCC).

Y fue en esa ocasión en la que se refirieron a las funas de las que fue blanco Kiké Morandé. Esto luego de ciertas actitudes del animador hacia las mujeres y sus dichos contra la comunidad LGBTIQ+.

“A mí no me gustaría ver a dos gallos pololeando frente a mí. Si eso es homofobia, soy homofóbico. Si pasan por mi lado y no tengo idea, no me molesta en absoluto. Pero si me dices que la apertura de un canal pasa por si doy o no una serie con homosexuales, estamos fritos“, dijo el dueño de Kike 21 en una entrevista con La Tercera el 2013.

Mientras que, acerca de sus acusaciones de acoso y actitudes catalogadas como machistas, fue incluso la propia Carla Ballero quien reveló un episodio. “No trató de manosearme, fue como que me tiró un besito como a todas así, de buena onda. Y para mí fue como ‘abuelito qué te pasa’“, aseguró la exconductora de Primer Plano.

Por hechos como estos, Kike Morandé hasta se fue pifiado cuando se subió al escenario de la Semana Riobuenina, en Río Bueno. Solo alcanzó a presentar a Denise Rosenthal, para que, ante los abucheos y gritos en su contra, no volver a animar más durante la noche el evento.

La defensa de las ex “Chicas Morandé”

Años después, tres de las mujeres más conocidas de Morandé con Compañía, solo tuvieron buenas palabras para su expresentador televisivo. “Le tengo un cariño gigante y una gran admiración. Le dio mucho trabajo a mucha gente, era un hombre muy generoso. Llevaba a todo su equipo a Punta Cana, daba tremendos aguinaldos de Navidad”, afirmó Marlen Olivari.

Y frente a la “cancelación” de la que fue blanco Kike Morandé, Marlen dijo que “para mí todo esto es un show armado”. Y luego agregó: “Siento que la sociedad es súper influenciable y que perjudicaron a muchas personas. Hay un grupo de la sociedad que algo tienen contra la gente que trabaja en televisión”.

Tras ella, Carla Ballero secundó a su excompañera en Mega. “Siento que esta es una sociedad muy cínica. Creo que nos falta ser honestos, y eso nos ha pasado la cuenta, porque el mundo ha cambiado y las cosas salen a flote. Lo que se le hizo al Kike es lo que le ha pasado a muchas personas“, planteó.

Y más adelante, Blanquita Nieves también respaldó al exconductor de Morandé con Compañía. “Creo que falta sororidad, la sociedad chilena es muy en base al miedo y a la obediencia, a no pensar por uno mismo“, comentó.

Finalmente, el propio Kike Morandé le envió un saludo a las tres, desde su casa en el sur. “Tengo los mejores recuerdos de ustedes. Un saludo muy grande, las quiero mucho y las vamos a volver a juntar sin falta“, cerró.