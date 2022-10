“Es de miserables”: Cristián de la Fuente realiza potente descargo en medio de burlas a su situación personal

Cristián de la Fuente se encuentra en un momento difícil a nivel personal. El pasado 26 de septiembre, fue grabado mientras le era infiel a su esposa, Angélica Castro, con una mujer desconocida en un restaurante en México. El registro prontamente se viralizó, ante el cual, días después, en el programa mexicano En Casa, hizo un mea culpa.

“Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto (…) Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”, lamentó Cristián de la Fuente.

Una situación que propició que sus mayores críticos en las redes sociales, aprovecharan de burlarse de su situación persona. Tal como recientemente, lo han hecho otros con Jaime Bassa, luego de que fuera expulsado de su banda de rock, tras su participación en la Convención Constitucional.

“Es de miserables”

Así, el actor dio con un internauta que salió a defender el abogado y exconvencional. “Encuentro asqueroso el nivel de acoso en contra de Jaime Bassa. Puedes diferir políticamente con él o de su trabajo en la convención, pero burlarse del mal momento personal de una persona es miserable y no tener valores“, escribió el usuario de Twitter.

Más adelante, Cristián de la Fuente compartió este tuit e hizo una reflexión al respecto. “Toda la razón compañero. Burlarse del mal momento personal de alguien, solo porque difieres de su pensamiento político, es de miserables. Muy bien dicho“, comentó el actor a través de una storie en su Instagram.

Finalmente, De la Fuente realizó un nuevo posteo, en el que otra vez se dirigió a quienes lo han criticado y se han burlado de él en las redes sociales. “Usualmente, el que se la pasa criticando ‘sabe’ como vivir la vida de otros menos la propia“, remató.