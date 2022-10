El pasado 26 de septiembre, a Cristián de la Fuente protagonizó un bullado escándalo que afectó su vida familiar. Y todo a raíz de una infidelidad suya. El actor chileno fue grabado mientras besaba a una mujer en México. Un registro que fue rápidamente viralizado, lo que provocó que, días después, el también modelo realizara un mea culpa por lo sucedido.

“Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video. Es un error de borracho, de tonto (…) Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido, nada más. Esa es la verdad”, eso dijo En Casa, el programa conducido por su amigo Carlos Adyan.

Sin embargo, lo más duro vendría después. Y no tanto por la reacción de su exesposa, sino que más bien, por las decisiones y el distanciamiento que tomó su hija con él, producto de su infidelidad. Y es que Cristián de la Fuente viajó desde México a Santiago principalmente para asistir al cumpleaños de Laura de la Fuente, pero ella no lo dejó asistir.

El reencuentro público con su hija

Aunque pareciera que ese desencuentro con su retoña quedó en el pasado. Debido a que, tras lo ocurrido, recientemente el actor subió dos registros junto a ella en su Instagram. Unas imágenes en las que aparecen los dos felices, luego de los complejos días que se han vivido en su familia a causa de la infidelidad de Cristián de la Fuente.

El actor subió un collage de imágenes con la canción Mi persona favorita de Río Roma. Fotografías en las que aparece su hija o él junto a ella. E igualmente compartió una foto de Laura de la Fuente en su stories, en la que escribió: “¿Quién es tu 911 cuando tu mundo se viene abajo? ¡Mi 911!“.