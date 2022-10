¿Qué fue de su viaje a España?: el alocado fin de semana de Naya Fácil que encendió las alarmas

La última vez que se supo de Naya Fácil fue cuando ella reveló que estaba entusiasmada con su relación con un español y que incluso había decidido irse a vivir a España con él. En ese momento, la influencer aseguró que estaba “totalmente enamorada” y que veía con muy buenos ojos migrar al extranjero.

“Quiero cambiar un poco vida. Quiero cambiar mi pasado. Y me he proyectado demasiado con él (…) Yo me voy a ir a vivir fuera de Chile el otro año. Me voy a ir a vivir a España. Mi hermana va a quedar a cargo de mi casa, de mis cosas… Y estoy muy nerviosa, porque voy a cambiar totalmente mi vida“, contó entonces.

Sin embargo, eso cambió en menos de una semana, cuando Naya Fácil dio a conocer que se encuentra soltera, y antes que ello, habló de un nuevo trabajo suyo que dará a conocer en el 2023. “El otro año, como dicen los chiquillos, nos robamos la movie. Se viene el proyecto más grande“, adelantó la influencer.

Su fiestero fin de semana

Naya Fácil subió diferentes registros de sus noches en el último fin de semana. En estos videos protagonizó bailes muy sugerentes e incluso en uno de los videos se da largos besos con un sujeto. Y en una de estas stories, aparece el expololo de una seguidora suya, quien le escribió amablemente para que le enviara dicho contenido.

“Sé que no me pescarás, pero quisiera saber si el sábado andabas en el club Room. Lo que pasa es que andaba mi ex allá. Y me dijeron que se comieron ustedes. Que vieron un video, una historia tuya y todo con él. Y quería saber si podías mandarme esas historias“, escribió la internauta.

Luego, la seguidora de la influencer, agregó: “Sé que eres mujer y sorora. Sé que quizás fue una locura, pero me gustaría saber. No tengo nada en contra de ti“.

Ante esta solicitud, Naya Fácil respondió con amabilidad y mucha sinceridad. “Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el nombre de tu ex? Es que yo ese día me comí con otros en la disco, entonces no sé quién era“, contestó la influencer. Y después añadió: “Ahora soy feliz de ser soltera“.

Puede que haya quedado embarazada

Posteriormente, volvió a referirse a la petición de la internauta y admitió que está preocupada porque podría estar embarazada. “Que bacán que me haya hablado educadamente. Y que sepa que no yo tengo la culpa de ser pelá, y que estoy soltera. Igual yo le mandé todo lo que me pidió. Ahí verán ellos sus cosas. Igual le conté que nosotros lo hicimos y no nos cuidamos“, dijo.

“Así que para variar, estoy perseguida“, complementó después. Frente a lo que sus seguidores le recomendaron tomar la pastilla del día después. “Sí, mañana me pasaré a comprar. Estoy muy perseguida. Hoy me sentí todo el día rara“, comentó.

Finalmente, se dirigió a quienes le empezaron a llamar la atención por tener relaciones sexuales sin tomar las debidas precauciones. “Sí, yo sé que me debo cuidar. No me reten. Ya pasó. Para la próxima no seré tan irresponsable“, concluyó.