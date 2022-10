“Quiero cambiar mi pasado”: Naya Fácil se irá a vivir a España para estar con su pareja

Recientemente, Naya Fácil sorprendió con una gran noticia a sus seguidores. La influencer dejará Chile el próximo año para irse a vivir a España. ¿La razón? Se enamoró de un español que conoció hace unos pocos meses. De esta manera, se supo que el gigantesco proyecto del que tanto habló antes, era su romance escondido y su ida a Europa.

“¿Se acuerdan que yo les vengo hablando de un proyecto que me va a cambiar la vida, hace mucho? Bueno, lo que pasa es que yo hace tres meses conocí a un español en persona, con quien nos hemos juntado. Y tenemos una súper buena relación. Nos llevamos súper bien”, así anunció Naya su misterioso pololeo.

“Es más, él conoce a mi hermana. Y conoce mi casa, conoce todo de mi vida. Y nos llevamos demasiado bien po. Así que, quiero cambiar un poco vida. Quiero cambiar mi pasado. Y me he proyectado demasiado con él“, complementó después, dando paso de esta forma a la noticia más importante.

Tras ello, la influencer contó que migrará a Europa. “Yo me voy a ir a vivir fuera de Chile el otro año. Me voy a ir a vivir a España. Mi hermana va a quedar a cargo de mi casa, de mis cosas… Y estoy muy nerviosa, porque voy a cambiar totalmente mi vida (…) Así que eso. Ya no aguantaba más, necesitaba comentárselos“, dijo.

Dice estar muy enamorada

Más adelante, explicó que por eso últimamente visitaba diferentes zonas de Santiago. “Es uno de los motivos por el cual yo estoy dedicada en este último tiempo a recorrer un poco más, conocer acá. Como me han visto, anda recorriendo casi todo Santiago. Quiero viajar. Porque por mucho tiempo no voy a estar acá“, comentó.

Y posteriormente, expuso que se encuentra, a nivel emocional, profundamente ligada a su pareja. “Quiero probar mi vida con él allá en España. Ver cómo nos resulta todo. No sé, quizás para siempre. Bueno, el destino lo sabrá. Así que eso, chiquillos, estoy totalmente enamorada“, expresó.

No dirá el nombre de su pareja

Enseguida, la influencer dejó claro que no dará la identidad de su pololo español. “Bueno, ustedes saben que no me gusta mucho mostrar mi vida amorosa en las redes sociales. Dudo que lo conozcan y todo eso. Porque a él tampoco le gustan las redes sociales. Eso, igual es un plus a mi favor, porque yo sé cómo funciona esto”, declaró.

Finalmente, Naya Fácil valoró el hecho de por fin poder revelar cuál era su famoso proyecto. “Entonces, eso, chiquillos. Ya se los conté. Siento un peso menos de encima por qué tantos meses guardándome este secreto, que ahora, que ya es más oficial, se los puedo comentar“, concluyó.