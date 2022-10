Adriana Barrientos se tomó un tiempo para responder una serie de preguntas de sus seguidores en Instagram. En la ocasión habló de su cuerpo, acerca de su situación sentimental y también respondió sobre si le gustaría ser mamá. Una instancia en la que también aprovechó de expresar todo lo que extrañará a Raquel Argandoña en Zona de Estrellas.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue para hacerle elegir entre el tussy y la ketamina. “No he probado ni tussy ni keta. Es complicado el tema de las drogas, chiquillos. Especialmente porque causa adición, depresiones, te pones fea… Eh, no. Cero posibilidad con el tema de la drogas chiquillos”, declaró.

“Así que mi consejo es: ni tussy ni keta, ni nada. Solo para las letras de las canciones“, complementó después.

Más adelante, la “Leona” fue consultada sobre por qué le gusta tanto mostrar sus pechos. “Me encanta, me encanta, me encanta. Porque creo que son impactantes. Son maravillosas. Y creo que es una de mis mejores cualidades. Lejos la mejor compra (ríe). Ni siquiera fue compra, fue canje”

Luego, la panelista de Zona de Estrellas, agregó: “Pero maravillosas. Miren cómo quedé. Operadísima. Estupenda, bella. Háganse de todo, chiquillas. Y las pechugas la llevan, me encantan“.

No quiere ser mamá

Posteriormente, a Adriana Castillo se le preguntó sobre si querría alguna vez ser mamá. “Yo ya tengo hija. Y es ella (señala a su perrita). ¡Vida! Salude hija. Ay, mi vida. Y es una perrita. Con eso tengo suficiente, chiquillos“, afirmó.

Y tras ello, señaló: “A mí me hubiese gustado ser mamá. O sea, ya ahora tener una hija, de 10 años, una cosa así, o de 15. Pero yo, ahora, embarcarme en un proyecto de ser mamá, no. Yo soy una mamacita. Y como mamacita me quedo. Y como la mamá de mi perrita“.

Después, la modelo aseguró que se encuentra disfrutando de la solería. “Así es, soltera. Y ojo, que soltera pero nunca sola. Pero no, yo estoy sola. Soltera y sola, así que no tengo compromiso con nadie. Aquí estoy. ¡Salud por eso! Con café“, dijo.

Al respecto de esto último, reiteró que no tiene pareja, aunque no se cierre a la posibilidad de tener un novio. “No tengo pololo, pero la verdad es que igual se extraña. Parece que la gente nació para estar de a dos, y yo estoy sola. Así que si usted quiere pololear conmigo o alguno que esté viendo, déjeme un inbox allá abajo”, indicó.

Un año sin tener relaciones sexuales

Posterior a ello, se le consultó sobre cómo entonces lo hacía en cuanto a su vida sexual. “La verdad es que no tengo ni idea. Pero no soy el único caso. Creo que las mujeres somos menos fogosas que los hombres y como que podemos estar más tiempo de esta manera. Yo ya llevo más de un año sin nada“, declaró.

“Así que, ¡Guau! Es harto tiempo. Necesito sí, urgente yoga, porque me estoy volviendo un poco loca. Y no he podido entrenar yoga y… Me está complicando. Pero eso, parece que las mujeres menos fogosas que los hombres“, añadió enseguida.

Para cerrar las preguntas sobre su faceta más persona, se le preguntó si no estaba interesada en formar una familia. “Tengo. Tengo hermano, tengo mi mascotita. Yo creo que un marido o una pareja no son familia. Es bien complicado ese tema. Hijos es demasiada responsabilidad. Y oportunidades para casarme, tuve miles“, comentó.

Y a continuación, mencionó que en su juventud tuvo relaciones que podrían haber terminado en un matrimonio. “Especialmente cuando era más chica y pololeaba mucho tiempo. Tuve relaciones de cuatro años incluso. Y la verdad que lo mío es así como estoy ahora. Soltera, pero codiciada“, expresó.

La salida de Raquel de Zona de Estrellas

En algún momento, un seguidor le preguntó acerca de si de verdad se iba Raquel Argandoña de Zona de Estrellas. “Sí, se nos va Raquel. Y se va a TV+, es lo que yo sé. A un programa que espero que le vaya súper bien. Eso. La extrañáremos mucho, yo especialmente“, manifestó.

Y finalmente, dio a conocer que ha estado con pena a raíz de la salida de la Quintrala. “Ay, el otro día me dio pena. Porque supe que se iba la Raquel a TV+. Entonces, pucha, hice súper buenas migas con ella. Le tengo mucho cariño. Y es una lata cuando se va gente que uno le tiene aprecio, le tiene cariño. Así que por eso lloré. Lloré por esa rubia de ojos azules“, cerró.