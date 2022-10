Luis Pedraza reveló las razones por las que se alejó de la iglesia evangélica y dejó de ser pastor: "La religión le hace mal al ser humano..."

Durante la noche del sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que Luis Pedraza habló de su paso por la vida espiritual.

Cabe destacar, que tras su paso por el programa de talentos de TVN, Rojo fama contra fama, el artista se alejó por un tiempo de la música y se enfocó en explorar la religión, asumiendo un importante rol en una comunidad evangélica.

“Cuando se termina ‘Rojo’ yo desaparezco de la tele y en ese entonces ‘Toco Toco’ murió. En ese entonces yo empiezo a tener una relación con la iglesia evangélica”, inició relatando.

Luis Pedraza y su experiencia en la iglesia evangélica

Al preguntarle sobre su religión actual, Luis Pedraza explicó que si bien antes se consideraba evangélico, “ahora me considero cristiano nada más. No me considero de una religión específica porque siento que la religión le hace mal al ser humano”.

“Me nombraron pastor de una iglesia, fue super heavy porque veían el espíritu de liderazgo en mí”, detalló, agregando que hubo gran parte de su tiempo que lo dedicó a predicar, de hecho, viajó por Chile realizando esta labor durante cinco años.

Tras realizar este servicio, el cantante descubrió que no quería continuar por ese camino.

“Estuve a cargo de una congregación de gente adulta y yo con 23 años, y qué le iba a enseñar a la gente. Renuncié porque desde que nombraron pastor fue una mochila gigante en mi espalda siendo muy joven”, añadió.