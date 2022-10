Los difíciles últimos días de Robbie Coltrane: parte médico revela seis causas de muerte del actor

Hace algunos días, los seguidores de Harry Potter quedaron devastados tras conocer que el querido actor Robbie Coltrane, quien dio vida al entrañable personaje, Hagrid, había fallecido a sus 72 años.

Y es que según lo que consignó el medio Daily Star, la esposa de Robbie habría aclarado la causas del lamentable suceso, el cual tuvo cabida en Glasgow (Escocia), lugar en el que el actor residía.

En el papeleo, se indica que el intérprete falleció producto de hasta seis causas determinadas, provocando una insuficiencia orgánica múltiple.

En concreto, el certificado que reporta el medio citado explica que Coltrane falleció tras sufrir de “Sepsis, infección del tracto respiratorio inferior, diabetes tipo 2, bloqueo cardíaco y obesidad”.

Los últimos años de su vida, Coltrane los vivió sentado en una silla de ruedas por culpa de su osteoartritis. De hecho, fue el mismo actor quien confesó en 2020 que padecía “dolor constante” y que “luchaba contra él las 24 horas del día”. “No tenía cartílago en la rodilla, era hueso contra hueso”, añadió en su momento.

Asimismo, su estado era tan frágil que no podía caminar sin ayuda, realizando énfasis en que el dolor que vivía “no se lo desearía ni siquiera a su peor enemigo”.

Lo cierto, es que los últimos años de Robbie fueron complejos, pues además de sus condiciones médicas, el actor tambien padecía problemas con el alcohol, acto que él mismo calificaba como “su perdición”. Ademñas, el intérprete se sumergió en el mundo de las drogas y, según cercanos habría entrado en una “fuerte racha autodestructiva”, según consignó La Vanguardia.

El actor Daniel Radcliffe, protagonista de la saga, emitió un comunicado por la muerte de Robbie Coltrane. “Es una de las personas más divertidas que he conocido”, indicó.

“Tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo el ánimo en ‘El Prisionero de Azkaban’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él contaba historias y bromeaba para mantener la moral alta. Me siento increíblemente afortunado de haber podido conocerlo y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador“, sumó en su Instagram.

En esa misma línea, la actriz Emma Watson, quien dio vida a Hermione Granger, dijo: “Robbie era como el tío más divertido que he tenido, pero sobre todo, era profundamente cariñoso y compasivo conmigo cuando era niño y adulto. Su talento era tan inmenso que tenía sentido que interpretara a un gigante: podía llenar CUALQUIER espacio con su brillantez (…) Sabes cuánto te adoro y te admiro. Extrañaré mucho tu dulzura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Sé que eras eso para nosotros”.

Tom Felton, el malvado Draco Malfoy, se pronunció en Instagram: “Uno de mis mejores recuerdos de filmar Harry Potter fue un rodaje nocturno de la primera película en el bosque prohibido. Tenía 12 años. Robbie se preocupaba y cuidaba a todos los que lo rodeaban. Sin esfuerzo. Y los hizo reír. Sin esfuerzo. Era un gran gigante amistoso en la pantalla, pero aún más en la vida real. Te amo compañero – gracias por todo”.

Bonnie Wright, quien interpretó a Ginny Weasley, escribió en Twitter: “Desconsolada por la muerte de Robbie Coltrane. Hagrid era mi personaje favorito! Robbie retrató la calidez, el sentido de hogar y el amor incondicional de Hagrid por sus alumnos y criaturas mágicas de manera tan brillante. Gracias por la risa. Te extraño Robbie. Enviando amor a tu familia”.

Heartbroken by the passing of Robbie Coltrane. Hagrid was my favourite character! Robbie portrayed Hagrid’s warmth, sense of home & unconditional love for his students and magical creatures so brilliantly. Thanks for all the laughter. Miss you Robbie. Sending love to your family pic.twitter.com/Gbl3NCsrlA

Finalmente, la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, también se pronunció en su cuenta de Twitter: “Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022