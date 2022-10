Daniel Fuenzalida revela la verdad sobre la salida del aire de Me Late

La revolución que se vivió en TV+ el pasado viernes marcó un antes y un después, especialmente en la vida de Daniel Fuenzalida, luego que se diera por finalizada la emisión de su programa, Me Late.

Inmediatamente, Fuenzalida acudió a su Instagram el fin de semana, donde dijo: “Me Late se acabó. Ayer (viernes) 10 para las 7 de la tarde estaba el aire y el gerente del canal, uno de los gerentes, Juan Diego Garretón, me comunica que a las 7 suba a su oficina, que me va a contar algo. Junto a él está Martín Awad, gerente general del canal para comunicarme que el Me Late no seguía”.

“Nadie entiende nada, nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla, no nos hemos mandado ninguna embarrada, nada… simplemente no entendemos. Esta no era la forma más adecuada de despedirse (en redes sociales). Me hubiese encantado, como somos nosotros, con risas, espontaneidad, con historias de vida, pero no se pudo, no lo quiso el canal”, sumó.

Para finalizar, sumó: “Con un profundo dolor; primero por cortarle el trabajo a mi equipo, que ojalá que nos reinventemos, segundo, porque me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir, estar en el canal (…) Me la jugué por completo, dejé muchas cosas de lado por este proyecto”.

Daniel Fuenzalida lo contará todo

Ahora, se espera que Daniel Fuenzalida ofrezca mayores detalles sobre el fin de Me Late, así como las verdaderas razones de la salida del aire del programa.

El animador de televisión será el invitado de Juego Textual este mismo martes, 18 de octubre. Este es el nuevo programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos.

Allí, Daniel Fuenzalida hablará de varios aspectos de su vida, incluyendo los detalles de lo ocurrido el viernes pasado en TV+.