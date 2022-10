“Balde de agua fría”: Panelista de Me Late cuenta sus duras horas en urgencia tras fin del programa

Fue una situación demasiado sorpresiva para un querido panelista de Me Late. El abrupto fin del programa lo tomó mal y Luis Sandoval terminó en la urgencia.

Una situación de la que dio cuenta Sergio Rojas en su live de Instagram Qué te lo Digo, donde señaló que “comenzó con problemas ayer y lo llevaron de urgencia porque no podía respirar”.

El periodista agregó que su amigo “es muy sensible y estas cosas le afectan profundamente… no todos tienen la vida resuelta, él no cuenta con otro tipo de resorte económico, entonces es una preocupación, una realidad”.

La noticia causó gran preocupación entre los seguidores del reportero, que de inmediato comenzaron a preguntarle en sus redes sociales qué había sucedido.

Luis Sandoval y su crisis post Me Late

Por eso, el conocido Luchito Lágrimas habló con el sitio Página 7 donde relató parte de sus complejas horas luego de que le informaran a todo el equipo que el espacio había sido cancelado.

“Lo que me pasó ayer fue una descompensación por un cúmulo de cosas que gatilló en un cuadro nervioso, de estrés”, señaló.

Y agregó que, junto al despido masivo, había otros hechos que también lo afectaron. “Se cumple un nuevo aniversario de la partida de mi mamá, mi estado de ánimo baja. Se reabren las heridas y justo vino este balde de agua fría, colapsé”, confesó.

El expanelista de TV+ “ahora ya estoy bien, más tranquilo y relajado, se me fue la angustia. Me tomaré estos días para hacer todas las cosas pendientes que tenía. Será una oportunidad para resetearme y comenzar, si Dios quiere, pronto y muy renovado. El cuerpo es sabio y debe botar la tensión de alguna manera. Yo venía de hace rato con ritmo bien intenso. Gracias a Dios todos pasó”.

De esta forma, Luis Sandoval dejó claro lo difícil que fue enterarse del fin de Me Late. ¿Qué pasará ahora con el reportero?