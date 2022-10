Hermana de Amaia Montero habla sobre la salud de su hermana tras preocupante foto en redes

Hasta hace poco su familia no había querido dar declaraciones, pero en entrevista con el medio español Espejo Público, la hermana de Amaia Montero, Idoia, se pronunció sobre la reciente publicación de su hermana en Instagram y que preocupó a sus fanáticos.

La hermana de la intérprete relató que Montero no está pasando por su mejor momento y agradece la preocupación que han tenido sus compañeros de profesión.

También, y de manera escueta, Idoia aclaró que no es su representante, por lo que “tiene que ser ella la que se pronuncie por su situación”.

Críticas por su cuerpo

Cabe mencionar que hace tres días la cantante subió a su Instagram una imagen de ella en blanco y negro, mostrando un desmejorado aspecto físico. Si la fotografía llamó la atención y dejó perplejos a sus seguidores, lo que más preocupó fue la leyenda que acompañaba el retrato.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió.

Sometida constantemente a los juicios sobre su peso durante toda su carrera musical, la ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh es criticada por la opinión pública. Ya en 2018, la artista fue blanco de reproches y burlas por haber subido de peso y por unos supuestos retoques estéticos.

En ese momento, la cantante española, decepcionada por la situación, reflexionaba: “Se decía que no había que valorar solo a las mujeres por su físico”.