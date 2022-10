Mauricio Isla felicitó a Gala Caldirola en su cumpleaños: “Qué cumplas mucho más”

Este sábado 15 de ocutbre, la modelo española Gala Caldirola celebra su cumpleaños número 30 rodeada de afectos y con su hija Luz Elif.

Por esto, la ex participante de El Discípulo del Chef escribió en sus redes: “Hoy cumplo 30 años, cambio de folio y me siento plena!!!!! Me siento feliz y en armonía con mi vida, con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis virtudes y mis defectos”.

En esa línea, sumó: “Recibo los 30 con una sensación maravillosa!🥹 No se imaginan lo afortunada que me siento de poder cumplir un año más!!! Gracias a todas las personas que siempre están❤️ Como os explico que mi vida está llena de personas maravillosas ?😍 Gracias universo por todo lo que me entregas!!!!!!”.

Gala Caldirola recibió múltiples mensajes por su cumpleaños, incluyendo una publicación de su ex, el futbolista Mauricio Isla. La modelo y el deportista nacional tienen una hija en común, la pequeña Luz Elif.

Las palabras de Mauricio Isla para Gala Caldirola

Mauricio Isla dedicó una historia a Gala Caldirola en su día más especial, con una foto de ella junto a Luz Elif, la hija de ambos:

“Feliz cumpleaños @galadrielcaldirola que cumplas mucho más. Que pases un excelente día junto a tu familia y amigos“, escribió el Huaso en su Instagram.

Separados desde el 2021, Gala Caldirola y Mauricio Isla parecen llevar la mejor relación como padres separados. De hecho, muchos de los seguidores de la modelo le han comentado que vuelva con el futbolista.

Sin embargo, en abril pasado ella misma aclaró que no regresaría con él. Entrevistada en Pero con Respeto dijo: “Yo adoro a Mauro. Yo lo adoro, pero él y yo somos distintos. Sería difícil volver, yo creo. Pero lo quiero muchísimo y siempre voy a estar allí para desearle lo mejor y para apoyarlo. Tenemos una niña preciosa”.