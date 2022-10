Amaia Montero preocupa a sus seguidores al publicar foto en la que luce irreconocible

Amaia Montero ocupó titulares de sitios de espectáculos hace apenas unos días al anunciar su vuelta al panorama musical, sin embargo, no estaría atravesando un buen momento con su estado de salud.

La ex Oreja de Van Gogh realizó una publicación en redes sociales en horas recientes. Se trata de una foto donde luce despeinada, sin maquillar y casi irreconocible.

Sin embargo, fueron las palabras de Amaia Montero las que pusieron su estado de salud en tela de juicio entre sus seguidores.

Esta es la polémica fotografía de Amaia Montero, publicada en su perfil de Instagram:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, ecribió la cantante española al pie de la postal en blanco y negro.

La publicación se llenó de comentarios, muchos respondidos por la misma artista. Aunque generalmente lo ha hecho con emojis de corazones negros.

¿Qué dice la familia de Amaia Montero?

El sitio web español ABC intentó contactar a la familia de Amaia Montero para consultar su existe -o no- un problema de salud que le esté afectando.

De esa manera, dieron con la hermana de la cantante, Idoia Montero. Según el medio, la mujer, quien también es su asistente, se mostró triste y preocupada. Sin embargo, se negó a dar declaraciones.

Amaia ganó gran popularidad tras estar por varios años con La Oreja de Van Gogh como vocalista del grupo. Sin embargo, más tarde decidió apostar por su carrera en solitario logrando un par de hits. Por otro lado, la banda dio con una nueva líder vocal con quien continúan haciendo música nueva.