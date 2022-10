Ignacia Michelson y Marcianeke desde un principio manifestaron que su relación era una abierta. “Él viaja, yo viajo. Entonces preferimos tener una relación relajada“, contó la modelo a LUN hace más de un mes. Y es que, además de las diferentes polémicas que han sacudido la relación, se les ha hecho difícil coincidir en un mismo lugar.

Lo que en un principio significó un avance más lento de su romance. “Cuando nos encontramos, ahí vemos si seguimos teniendo onda y si no, igual seguiríamos siendo amigos… Nos llevamos increíble, pero igual es difícil. Recién estamos viendo qué onda“, reveló Ignacia, quien hace poco protagonizo el videoclip de la canción Ella me llama, de Marcianeke.

Están distanciados

Sin embargo, esta situación incluso ha dado paso a rumores que señalan un quiebre de la relación, lo que la influencer descartó. “Estuvimos distanciados, no peleados (…) Quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante“, aclaró Nacha en un video.

Y más adelante aseguró que se quieren mucho, pero el poco tiempo que pueden pasar juntos y ciertos episodios complejos que han vivido, han dificultado su relación. “Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue“, explicó la influencer.

Finalmente, Ignacia Michelson dio a conocer que pronto viajará a Chile, oportunidad en la que sabrá en qué situación se encuentra con Marcianeke. “Quedó de que se la iba a jugar el hombre. Tenemos una conexión. Llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda. Estamos como partiendo de cero. Ay no sé, es como raro ya. No me pregunten tanta cosa”, cerró.