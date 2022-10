“Tenía ganas de abortar”: la confesión de Pamela Díaz sobre su primer embarazo a los 18 años

En la jornada de este martes fue emitido el segundo capítulo de Juego Textual, nuevo programa de Canal 13 que cuenta con ocho panelistas.

Begoña Basauri, Tita Ureta, Yazmín Vásquez, María Jimena Pereyra, Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Rayén Araya y Chiqui Aguayo entrevistan a un invitado, bajo la conducción de Sergio Lagos.

En esta oportunidad estuvo presente Pamela Díaz, quien habló de todo, incluyendo el tema de la maternidad. De hecho, hizo una inesperada revelación sobre su primer embarazo, cuando tenía 18 años de edad.

Todo ocurrió en la sección del programa “Tus Palabras te Condenan”. Allí, le recordaron a La Fiera cuando dijo “hubiera elegido no tener hijos”. En respuesta, Pamela Díaz habló de su relación con sus pequeños y recordó cómo fue transitar un embarazo tan joven.

La confesión de Pamela Díaz

En primer lugar, La Fiera Dijo: “Yo tengo una relación con mis hijos muy bacán. Siempre les he dicho la verdad, a lo mejor estoy equivocada, pero en general me gusta decir la verdad”.

Fue entonces cuando Pamela Díaz contó sobre su primer embarazo. “Cuando quedé embarazada a los 18 años, en un momento tenía ganas de abortar y no tenía cómo decírselo a mi papá porque tenía miedo, ya que yo quería ser modelo, ser animadora, irme para afuera y hacer miles de cosas, no quería quedar embarazada”, reveló.

“En un momento, cuando quedé embarazada, yo se lo cuento a una amiga, y le dije ‘hue*** tengo que abortar, no puedo tener la guagua, te lo juro porque me cago en mi vida, y yo quiero trabajar’, era muy chica. Para venirme para Santiago hice un sacrificio enorme, tenía que demostrar que era una mina responsable, me vine a los 16 años”, agregó, detallando que su hija, Trinidad, sabe todo esto.

“Todo esto se lo conté a ella (a Trinidad). En el momento que estoy criando hoy, y como está la situación, mantengo a mis hijos sola, a los tres”, finalizó en el programa.