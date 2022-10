Hace menos de una semana, Nicole Block sacó la voz y denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su exesposo, Juan Cristóbal Meza. La actriz afirmó que durante varios años fue agredida por el músico que es también hijo de Delfina Guzmán. Y este último, ante esto, decidió emprender acciones legales en contra de ella.

“Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy… Gorda es lo más suave que me dijiste hace dos días“, acusó Nicole.

Su exmarido anunció acciones legales en su contra

Tras que la actriz denunció públicamente a su Juan Cristóbal Meza, este también utilizó su cuenta en Instagram para anunciar que tomará medidas al respecto. “He decidido denunciar el hecho a la justicia para que se investiguen las injurias y calumnias con publicidad que ella ha realizado en mi contra y las responsabilidades de quienes las difundieron“, advirtió.

Más adelante, Meza aseguró que Nicole tiene un asunto clínico y un supuesto historial de mentiras. “Lo hago con el dolor de mi alma, porque conozco el historial clínico de Nicole. Pero a la vez conozco su historial de falsas denuncias en contra de sus compañeros de trabajo, de sus padres, y en mi contra“, afirmó.

Luego, el exesposo de la actriz agregó: “Denuncias que producen un daño irreparable en las personas que las sufren, pero también producen un daño irreparable en Nicole, ya que generalmente van dirigidas contra las personas que la quieren ayudar“.

También criticó la “cultura de la cancelación” en su comunicado. “Quiero protestar en contra de la cultura de la funa y de las fake news. Que apoyadas por una prensa sin ninguna humanidad, ni ética profesional se hace eco de cualquier denuncia, sin la más mínima corroboración o investigación. Me aterra ver cómo con esta práctica están destruyendo nuestra convivencia humana”, expresó.

Por último, agradeció a sus seres queridos, entre a los que mencionó a antiguos romances. “Finalmente, quiero agradecer a mi familia, mis ex parejas, mis amigos y mis hijos que han estado junto a mí apoyándome en esta situación tan dolorosa e injusta”, cerró.

La respuesta de Nicole

Poco después de conocerse que Juan Cristóbal Meza tomará medidas legales contra Nicole Block, ella subió un video en el que mostrando lesiones en su cuerpo denuncó nuevamente haber sufrido violencia física de su exmarido en el pasado. En dicho registro es posible ver varios moretones y contusiones en sus piernas.

“Registro diciembre 2019, Santa Mónica, California. Varios días pasada la agresión. Ya en un lugar seguro (…) ¡¿Un daño irreparable?! El miedo está provocado por estímulos peligrosos, que nos hacen temer por nuestra vida. 8 años de miedo… Eso es irreparable“, escribió en la publicación en la que subió el video.

Finalmente, le dedicó una potente frase a su exmarido. “El miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente. Identifica tu tipo de miedo: Juan Cristóbal. Cuestiona que tan fuerte es tu miedo: muy fuerte, temo por mi vida. Exponte a tu miedo: Denuncia a Carabineros y denuncia pública. Verbaliza tus miedos: ¡Juan Cristóbal ya no te tengo miedo!“, concluyó.