El lunes 10 de octubre, se estrenó Juego textual, el nuevo programa de Canal 13. Un espacio que conduce Sergio Lagos y que tiene como panelistas a ocho mujeres: Katty Kowaleczko, Pepi Velasco, Yazmín Vásquez, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Tita Ureta, las que entrevistan a fondo al invitado.

En esta ocasión, y para el debut del programa, quien asistió para ser interrogado por las panelistas, fue José Luis Repenning. El nuevo conductor de Tu día reveló diferentes anécdotas de su vida, como cuando robó en un supermercado, o sobre de que estuvo próximo a convertirse en un futbolista de la Primera División de Chile.

Todo… por un jugo Yupi

Sin dudas, uno de los momentos más llamativos, fue cuando confesó que hurtó un jugo cuando era niño. “Fui mechero… tenía 7 años, pero eso no justifica el crimen. Afortunadamente, no me pillaron. Pero me encantaba cada vez que tenía 5 pesos, en esa época, comprarme los jugos Yupi para tomármelos, lo amaba”, contó el animador del matinal de Canal 13.

Y luego, prosiguió con la historia: “Casi nunca tenía 1 o 5 pesos. Yo vivía frente a un (supermercado) Almac y un día la verdad es que tenía muchas ganas de comerme un jugo Yupi… Fue una vez…“.

Hasta que relató el momento en el que efectuó el hurto. “Me acuerdo patente del minuto que estaba parado frente a la góndola donde estaban todos los jugos Yupi, miraba para todos lados, transpiraba helado, hasta que de repente tomé la decisión. Tomé el juego Yupi, me lo puse debajo de la polera y salí haciendo como que me dolía la guata“, expresó.

“Yo sentí que todos los guardias me miraban. Yo sentí que eran como 100 y debe haber sido 1, y que me miraban y sabían lo que yo había hecho … Y debo decir que me comí el jugo Yupi con una culpa“, complementó después.

Repe, el futbolista

Más adelante, Repe expuso que estuvo cerca de ser futbolista. “Yo tuve muchas crisis vocacionales en mi vida (…) Entre los 17 y 20 años, tuve muchas oportunidades de jugar. Hice divisiones inferiores en un club durante un tiempo corto y más cerca de los 20 tenía la oportunidad de entrenar y jugar en planteles de Primera división”, aseguró.

Fue precisamente, a esa edad, tras cumplir dos décadas de vida, que reflexionó sobre ser o no un futbolista profesional. “Dudé si era tarde a los 20 años“, manifestó. Sin embargo, quienes preparaban a los nuevos futbolistas, tenían esperanzas en él. “Sí, tenía muchas condiciones… Jugaba de central y de volante“, afirmó.

Posteriormente, mencionó la postura que tenían sus padres. “Mi mamá decía ‘este niño tiene que educarse’ y mi papá se quedaba callado y miraba al techo, porque es fanático del fútbol“, dijo.

Finalmente, Jose Luis Repenning optó por ser periodista al no ver un futuro tan alentador en el fútbol profesional. Aunque, en primera instancia estudió comunicaciones con la finalidad de dedicarse al periodismo deportivo. “Ese fue mi primer impulso“, concluyó.