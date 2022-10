Este lunes 10 de octubre, Jennifer Warner fue entrevistada por el periodista chileno Felipe Carvajal en su live de Conexión Miami. La exconductora de programas como SQP e Intrusos habló sobre su nueva vida tras llevar más de cinco años fuera de la televisión, tras tener su última experiencia en el año 2017.

Hoy en día la comunicadora chilena se ha dedicado más al coaching neurolingüístico y es directora ejecutiva de Wise Woman Chile, un agencia enfocada en las mujeres y en la entretención. Un presente lejos de las cámaras, que motivó que una de las principales preguntas del live en Instagram, fuera acerca de su distanciamiento de la pantalla chica.

“Mucha gente me ha preguntado siempre por qué no he vuelto a la televisión después de haber trabajado 26 años seguidos. Yo partí en la tele el siglo pasado, para los jóvenes, que a lo mejor no me conocen. Como la Tía Pucherito, así, super antigua. Yo partí en la televisión el año 1994. Hace mucho mucho tiempo“, contó al principio.

Más adelante, siguió hablando de su trayectoria. “Trabajé en casi todos los canales y radios de Chile. Trabajé en todos los canales. Me faltó el canal San Carlos, el único (se ríe). El año 2012 nos fuimos junto a mi familia a vivir a Asia, específicamente a la ciudad de Hong Kong y ahí cambia mi vida radicalmente”, afirmó.

Tras ello, mencionó la reflexión que hizo en China. “Me di cuenta de que quería hacer un giro, que quiero buscar nuevos horizontes. Y empiezo a caminar de a poquito en el camino del coaching ontológico, y específicamente en el trabajo de género. Siempre las mujeres han sido súper importantes para mí“, comentó.

“La gente ve el lado amable”

Posteriormente, le preguntaron a la exconductora de Intrusos si volvería a la televisión si le ofrecieran un buen proyecto. “Me han ofrecido muchas cosas en estos cuatro años“, respondió. Y luego argumentó: “Me encanta, pero creo que fueron tantos años haciendo lo mismo, el estrés de la imagen, el look, todo lo que circunda ser rostro es súper duro“.

“La gente ve el lado amable, pero hay mucho esfuerzo y competitividad, quedé cansada“, complementó después.

Sin embargo, Jennifer se abrió a la posibilidad de ser presentadora o panelista de un programa sobre los temas que abarca en el coaching que realiza hoy. “Me encanta el periodismo, pero me fascina la mente“, concluyó.