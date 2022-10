Pepi Velasco y los difíciles últimos días de su padre: “El me pidió que lo matara”

En la noche del jueves 6 de octubre, se transmitió un nuevo episodio de Socios de la parrilla. En esta ocasión, las invitadas que acompañaron a Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot en su quincho, fueron las panelistas del nuevo programa de Canal 13, Juego Textual: Daniela “Chiqui” Aguayo, Josefina “Pepi” Velasco y Yazmín Vásquez.

Un encuentro en el que abundaron las bromas y la diversión, pero también instancias de mucha emoción. Como fue cuando las invitadas hablaron sobre sus padres. Y especialmente, uno de los momentos más emotivos, fue cuando Josefina Velasco habló acerca de la muerte de su padre, quien falleció a causa de la enfermedad de Parkinson.

“Mi papá era deportista, simpático, alegre, dueño de las fiestas, el rey del mundo. Era amigo de sus amigos, amigo de sus enemigos, era súper choro, chorísimo, con un sentido del humor increíble”, contó Pepi, sobre su cómo era su papá.

La dura enfermedad del Parkinson

Sin embargo, todo cambió cuando al progenitor de la actriz se enfermó de Parkinson. “Es una enfermedad terrible porque es degenerativa progresiva. Te deteriora en todos los aspectos, cognitivo, físico, emocional“, señaló.

“Se deterioró tanto, que me acuerdo que yo cuando lo fui a ver hecho pebre, porque ya vivía en una casa de reposo, porque necesitaba atención especial, tenía sonda, pañales y muchas cosas, él me pidió que lo matara. Me dijo ‘agarra ese cojín y, por favor, ahógame’“, recordó después.

Fueron días tan difíciles, que Josefina Velasco solo deseaba que su papá pudiera descansar. “Yo prendía velas blancas y pedía que mi papá se fuera y no se iba. De su cabeza estaba súper bien, súper lúcido, y mi papá no se iba, pero estaba muy deteriorado”, comentó.

La muerte de su papá

Una dura etapa de su vida, que tuvo su fin con el fallecimiento de su padre. “Cuando se murió fue como un alivio. Ustedes no saben la alegría de la muerte de mi papá. Es heavy, es súper fuerte. Yo ahora celebro la vida, porque yo siento que cuando te llega un momento de enfermedades fuertes, hasta ahí llega la vida“, relató.

Luego, la exparticipante de Masterchef Celebrity Chile, agregó: “Cuando no puedes disfrutar el día a día, cuando no puedes compartir con amigos, cuando no puedes celebrar la vida, creo que se acabó“.

Finalmente, contó que con su familia celebraron el descanso eterno de su papá. “Y a mi papá se le acabó a vida antes de que se muriera. Entonces, cuando mi papá se murió, nosotros celebramos. Cerramos un restorán. Fueron los más amigos y familiares, e hicimos un gran almuerzo. Nos curamos, tomamos, cantamos, contamos anécdotas de mi viejo, y eso fue”, cerró.

Pero antes de cambiar de tema, Pepi Velasco hizo una reflexión. “Es doloroso, pero uno tiene que aferrarse a la buena vida. Por eso yo soy una mina que me aferro a los buenos momentos“, concluyó.