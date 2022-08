“Juego Textual”: regreso del exitoso programa ya tiene a su primera panelista confirmada

En las próximas semanas, comenzará un nuevo programa de Canal 13 que irá en el horario prime. Se trata de Juego Textual, conducido por Sergio Lagos y que contará con un panel de ocho mujeres que entrarán en dinámica con un invitado nuevo en cada emisión.

Bastante se había rumoreado por el parecido del formato con el extinto programa Acoso Textual que fue emitido entre 2004 y 2010. Sin embargo, ahora se emitirá una nueva versión del espacio, el cual promete estar más ad hoc a los tiempos actuales.

“En Acoso Textual importaban mucho las diferencias de género, y los tiempos cambiaron y nuestra propuesta de hoy también. Es así como el invitado se enfrentará al público en el estudio y al panel, quienes determinarán si le creen o no en base a su ser, no por ser del sexo contrario, como era antes”, puntualizó Alexis Zamora, productor ejecutivo del área de entretención de Canal 13.

Asimismo, se refirió a la conformación y el rol que tendrá el panel femenino en el programa: “Las ocho panelistas tienen un perfil diferente entre ellas y además expondrán sus historias, entonces eso hará que la gente en la casa saque diferentes conclusiones”.

¿Quién es la primera panelista confirmada?

Si bien ya se dieron a conocer los principales detalles y lineamientos del programa, aún no se anuncian quiénes serán esas ocho panelistas y desde donde provienen. Sin embargo, esta jornada se comenzó a dar las primeras luces de quienes podrían participar del espacio.

Y es que hoy se anunció la primera panelista confirmada de Juego Textual y se trata de una talentosa humorista nacional. Daniela ‘Chiqui’ Aguayo regresará a la televisión tras dos años tras estar dedicada, principalmente, a la maternidad.

De esta forma, la comediante habló sobre su participación en el nuevo programa y confesó: “No quiero ser la clásica entrevistadora. Quiero saber otras cosas, llegar a la profundidad y preguntar las cosas que no se preguntan en la tele, como sus gustos personales. No quedarme en la superficialidad, porque todos los que somos medio conocidos tenemos una parte más pública y una parte más privada. Quiero ir a ese lugar más oculto que uno no muestra, y que a veces es divertido investigar en eso”, declaró.

“También me gusta que se pueda revisitar un formato antiguo que fue un hit hace tantos años, en un tiempo tan distinto, cuando las visiones de la mujer y del feminismo han pasado, por tanto. Además, Sergio Lagos está en su mejor momento, mucho mejor que hace 15 años”, dijo ‘Chiqui’.