Yamila Reyna expuso una difícil situación que vive actualmente su pololo, Diego “Mono” Sánchez. Con el panel de Hoy se habla, el nuevo programa de TVN que conduce Margot Kahl, la comediante argentina abordó el caso de su novio, tras hablar sobre los malos tratos que abundan en las redes sociales, ante los cuales los famosos tienden a ser blancos.

De esa manera, Yamila Reyna contó el complejo pasar que vive su pareja. La argentina reveló que tras recibir las burlas y criticas de diferentes usuarios a raíz de su peso, el portero titular de Deportes de Antofagasta, Diego Sánchez, se ha sentido disconforme con su cuerpo.

“En verano no se quiere poner traje de baño”

“Mi pareja, que espero que no se enoje con esto, él es deportista, es una persona pública, mide casi 1.90, pesa 85 kilos, y siempre lo critican porque está gordo (…) Él está muy avergonzado siempre de su cuerpo. Yo le digo que tiene un cuerpo increíble y siempre está avergonzado“, señaló Yamila.

Y luego, la actriz argentina, añadió: “En verano no se quiere poner traje de baño y es un tipo que trabaja su cuerpo las 24 horas del día y está bárbaro“. Y es que es común ver en el Instagram del Mono Sánchez, donde sube constantemente fotografías suyas y de su físico, algunos comentarios en contra de su peso y figura.

Una situación que ha afectado al guardameta de Deportes Antofagasta, según contó su polola en Hoy se habla. “Es tanta la crítica que hay hacia su cuerpo, que él llega a sentirse súper incómodo. Después de un partido me dice: ‘¿Me veo gordo?’ Y le digo ‘no’, porque no lo es además”, expresó la argentina.

La última vez que Yamila Reyna habló sobre su pareja, fue en La Divina Comida. Ahí develó que llegó a tener todo preparado para casarse con el Mono Sánchez, pero posteriormente decidió cancelar el evento. Sin embargo, superó las dudas que tenía antes. “Ahora me quiero casar. No estaba tan convencida, me asusté“, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diego Sánchez (@diego13_sanchez)