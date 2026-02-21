Corte programado de luz afectará a cuatro comunas de la RM este sábado 21 de febrero / Agencia Uno

Santiago

Este sábado 21 de febrero, diversos sectores de la capital experimentarán cortes programados de electricidad debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red. La medida fue anunciada por Enel Distribución, que señaló que el objetivo es reforzar la calidad del suministro.

Las comunas afectadas serán San Joaquín, Santiago, Quinta Normal y Maipú. No obstante, la interrupción no abarcará la totalidad de cada territorio, sino puntos determinados dentro de cada comuna.

De acuerdo con la información publicada por la compañía, estos trabajos también permiten conectar nuevos clientes al sistema eléctrico y realizar labores preventivas. Las interrupciones pueden extenderse por varias horas, por lo que son informadas con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades.

El detalle de los sectores y horarios específicos está disponible en el sitio web oficial de la empresa, donde se puede revisar el mapa con las zonas contempladas en este corte programado.