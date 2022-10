Durante los últimos meses, Britney Spears no hay dejado de causar revuelo tras subir videos y fotografías de ella desnuda en sus redes sociales. La cantante pop, por sobre todo en las últimas semanas, constantemente ha compartido imágenes de ella sin ropa, en las que a menudo deja comentarios a modo de broma o sobre la aceptación de su cuerpo.

“Es muy raro cada vez que intento adelgazar generalmente empiezo con mis piernas primero… Luego mi estómago… Luego mi cara… ¡Y ahí es cuando sé que he perdido peso! Cuando deslizas a la segunda foto, realmente puedes ver lo delgada que es mi cara, pero no estoy tan segura de que me guste”, escribió meses atrás en una publicación en la que subió una foto suya en toples.

Y luego, la Princesa del Pop, agregó: “¡En los viejos tiempos, cuando las mujeres eran más obesas, eran consideradas más atractivas para los hombres porque era un signo de riqueza! Tengo un par de bailes de recuerdo de este verano donde me veía más obesa, pero es raro ¡porque creo que era más feliz! Oh, bueno… Lo siento por mi charla superficial de peso”.

En varios de estos registros, en los que incluso en algunos aparece totalmente desnuda, ha contado con la presencia o ayuda de su esposo, el entrenador personal Sam Ashgar, con quien se casó en junio de este año en una ceremonia privada en California. Una boda para la que, de su familia, solo invitó a sus hijos, quienes viven con su padre y se negaron a asistir.

La crítica de sus hijos a su uso de las redes sociales

Los adolescentes Preston y Jayden, de 16 y 15 años respectivamente, han sido quienes más han cuestionado el uso que le da Britney a sus redes sociales.

De hecho, según contó Jayden en una entrevista con Daily Mail, Preston le solicitó que no subiera fotos de él y ella no le hizo caso. “Le pidió a mi madre que no publicara sus fotos y ella lo hizo de todos modos. Así que no salió bien“, relató el menor de los hijos de la cantante.

Más adelante, Jayden profundizó en la relación de su mamá con las redes sociales. “Es casi como si tuviera que publicar algo en Instagram para llamar la atención (…) Esto ha durado años y años y hay muchas posibilidades de que esto nunca se detenga, pero espero que ella se detendrá”, comentó el adolescente.

“Creo al 100 por ciento que esto se puede arreglar, solo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo“, complementó después. Para tras ello, dirigirse directamente a su madre a través de la cámara. “Te amo mucho, espero lo mejor para ti. Tal vez algún día podamos sentarnos así y hablar de nuevo“, expresó.

Lo que respondió la Princesa del Pop a sus hijos

Mientras que, la respuesta de Britney a Jayden, no se hizo esperar. “Tengo miedo de informarles, chicos, que no estoy dispuesta a verlos hasta que me sienta valorada“, contestó la autora de Oops!… I Did It Again a través de una publicación en Instagram que borró poco después.

En esa misma ocasión, se refirió a las críticas sobre su uso de las redes sociales. “En cuanto a mi salud mental… ¡Mi querido niño, entiende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de recurrir a pensar con mi intelecto, cariño!“, replicó. Todo esto en un contexto en el que Britney lleva varios años distanciada de sus dos hijos.