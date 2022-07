Britney Spears sorprende con versión de Baby Hit Me One More Time y aprovecha de enviar potente mensaje a su familia

Después de 13 años, y tras una dura batalla legal con su padre, Britney Spears retomó su vida, y ahora tiene el control absoluto sobre ella y su patrimonio.

Durante este último tiempo, la cantante ha mantenido a sus seguidpores actualizados, publicando periódicamente momentos de su vida, bailes, y reflexiones importntes. En esta oportunidad la famosa pop star, mostró a través de su cuenta de Instagram, una nueva versión de la canción Baby One More Time, dejando sus redes en llamas.

“Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, tal vez demasiado. Aquí estoy yo jugando en mi casa, con una versión diferente de ‘Baby One More Time’”, escribió junto a un video.

La intérprete también aprovechó sus redes para entregar unas potentes palabras a su familia, referidas a las limitaciones que le impusieron en la creación de nueva música.

“El equipo dijo no y hicieron una versión con cuatro niñas, con mi hermana incluida, haciendo una versión de cinco minutos de cuatro canciones remezcladas sin siquiera tener que hacer un esfuerzo o bailar”, analizó la celebridad.

“Me lo arruinaron, me avergonzaron y me hicieron sentir absolutamente nada…comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar, y mi propia familia me ridiculizó…me lo arruinaron”, explicó.

“Me hicieron sentir como nada… cada uno de ellos!!! Como dije antes… me quitaron mis derechos”, entenció.