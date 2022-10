“¡Qué venenoso!”: Roberto Cox recibe lluvia de críticas por cuestionar dichos de Irina Karamanos

Roberto Cox nuevamente es blanco de críticas en redes sociales. Esta vez por hablar de Irina Karamanos y el cambio de sus funciones en el gobierno.

Esto porque, en las noticias de CHV, el periodista estaba comentando este hecho con su compañera Karina Álvarez, luego de ver una entrevista que Daniel Matamala y Macarena Pizarro le habían hecho a la polola del Presidente Gabriel Boric.

“Sigo siendo compañera del presidente y eso me va a llevar a vivir una vida junto a él, que en algunas situaciones tendrá visibilidad pública… Sin embargo, no va a ser con la misma formalidad con la que hasta ahora se ha moldeado esa figura. Es interesante como se profesionaliza las relaciones”, dijo la joven.

Estos dichos fueron abordados por el comunicador, quien criticó un particular concepto usado por la antropóloga, intervención que provocó los cuestionamientos.

Roberto Cox y su declaración

Así, la figura de las noticias comentó que “ella utiliza un concepto bastante particular. ‘Compañera’, dice. No dice ‘polola’, no dice ‘pareja’, dice ‘voy a seguir siendo la compañera del Presidente'”.

“Pero yo no creo que tenga mucha connotación distinta”, le dijo como respuesta Álvarez, quien de una fue apoyada en redes sociales.

“Qué venenoso Roberto Cox al cuestionar el término ‘compañera'”, fue lo primero que dijeron algunos cibernautas.

Mientras, otros señalaron que “¿qué tiene de ‘particular’ el término compañero? No sé cómo tienen a un periodista con tan poca objetividad”.

Qué venenoso Roberto cox al cuestionar el término "compañera" de Irina karamanos…típica vieja envidiosa. — Fran (@frncn_cls) October 5, 2022

Roberto Cox cuestiona el calificativo de “compañera” y no “polola” Como es tradición, que alguien actualice a ese, las mujeres no son esclavas — feli watch the stars✨ (@play_________) October 5, 2022

@CHVNoticias por favor expliquenle al cuico del @robertocox q el termino “compañera” no es un termino particular ni politico sino un concepto lleno de compromiso y amor muy utilizado en los sectores populares que el tanto desconoce… — DonGreat (@altdos) October 5, 2022

Cuál es el problema del tontón de Roberto Cox con que Irina Karamanos se defina como compañera del Presidente… segun él, culturalmente debería decir polola o pareja. Qué comentarios más idiotas e irrelevantes. @chilevision — Vieja Canosa del 38% (@Tury_go) October 5, 2022

Que es wn Roberto Cox!! Recién criticó a Irina Karamaros xq dijo "seguiré siendo su compañera" sobre su relación con Boric.

El muy saco d charquicán d ws le dio una connotación política comunista xq dijo compañera y no polola. #CHVNoticias saquen a ese pelotudo x favor 🙏 — Loritta 🎈 (@LoLitto21) October 5, 2022

De esta forma, Roberto Cox se ganó algunos posteos en contra tras sus dichos sobre Irina Karamanos y su nuevo rol fuera de La Moneda, sumando así una nueva polémica con el cibermundo.