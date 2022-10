Escort Natthy Chilena reveló cuánto le pagó Mauricio Pinilla: cifras tienen varios ceros

Natthy Chilena sigue con el ventilador más prendido que nunca. Y ahora, la escort no encontró nada mejor que revelar cuánto le habría pagado Mauricio Pinilla por sus servicios.

Recordemos que la historia de la mujer con el futbolista explotó luego de que ella subiera varias historias carreteando juntos, las que etiquetó como “un domicilio piola”.

Una situación que generó polémica, ya que, supuestamente, el rostro de TVN estaba en una relación con Gala Caldirola, además de que el hecho hizo que los ejecutivos de la señal encendieran sus alarmas.

Y peor aún, puesto que luego la trabajadora sexual no encontró nada mejor que filtrar registros mucho más íntimos del festejo, que mostraban a una tercera fémina jugueteando con Pinigol.

Natthy Chilena y sus tarifas

Así, luego de este material audiovisual de alto contenido triple X, y mientras en redes sociales se comentaba todo el cahuín, la joven siguió confesando detalles.

Y entregó, a través de unos mensajes de WhatsApp, la cifra que le habría pagado la figura televisiva por su última noche de juerga juntos.

“Fui para allá y estaba acompañado de otra chica, después nos quedamos solos. Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía, quedé loca, loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma”, fue lo primero que contó.

Y agregó que “me pagó 2 millones 600 y ayer se cagó con 350 lucas, le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensajes”.

De esta forma, Natthy Chilena sigue contando sus andanzas con Mauricio Pinilla, en una historia que parece no acabar y que, al parecer, tendrá varios capítulos más.