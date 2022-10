La polémica más viva que nunca: Vale Roth e Ignacia Michelson se dieron con todo en redes tras supuesto conflicto en discoteque

Hace unas horas Vale Roth encendió las alarmas faranduleras tras revelar en sus redes que habría protagonizado un tenso momento con Ignacia Michelson el fin de semana.

Y es que la chica fitness explicó a través de sus historias de Instagram que una persona le habría lanzado un trago en la cabeza, sin revelar directamente de quién se trataba. Sin embargo, minutos más tarde, Ignacia Michelson utilizó sus redes para responder.

“Ayer me tiraron un vaso de copete en la cabeza… igual gracias, tenía calor”, indicó en una foto Vale Roth.

“Si po. Me tiraron un vaso de copete, me tiraron al piso, yo me paré dignamente y me fui de ahí. Tampoco me puedo meter con minas que andan reventando weo… Son delincuentes, se juntan con narcotraficantes, estafan a gente. Yo con ese tipo de minas la verdad no me puedo meter, pero bueno. Está todo bien. Tenía un poquito de calor así que gracias por tirarme ese vaso de copete en la cabeza”, explicó la exgimnasta.

“Estuvieron todo el rato mirándome”

“Lo más divertido es que me estuvieron mirando toda la noche we… pobrecitas. En vez de carretear y como pasarlo bien, estuvieron todo el rato mirándome, así como pendientes de mí. Toda la noche… que atroz. Pero como estoy condicional, casi como que tengo que dejar que me peguen we… terrible. Ná que hacer”, añadió en en otro video, escribiendo sobre el: “yo no la reconocí de tanto filtro que usa”.

“En todo caso la que me hizo eso no tiene idea la demanda que le va a llegar… pero es por otras cosas que salió hablando de mí. Cree que se las va a llevar pelá, pero nica… más encima se le va a juntar lo que me hizo ayer. Cagó, ahora si que cagó” comentó Roth.

“Lo peor es que todo esto pasó en el super VIP, rotería. Siempre ha sido una rotería el super VIP… en el VIP es donde está la gente más Cuma y chana del mundo”, indicó en una nueva historia haciendo referencia al ambiente del recinto.

La respuesta de Ignacia Michelson

Según logró mostrar el perfil de Instagram @biitchpostingcl, Ignacia respondió sin pelos en la lengua a Vale Roth.

“A ver, mis amores, ustedes me conocen, obvio. Primero que nada yo no tomo en la discoteque, solo tomo tequila, es imposible que yo le haya tirado un copete a ella”, comenzó diciendo.

Bajo este contexto, la DJ aseguró que los guardias sacaron del lugar a Roth por estar molestándola.

“Y después ella ‘ay, Nacha, quiero hablar contigo, quiero hablar contigo’. Después se hace la que me va a demandar, ay mi amor, yo no ando en auto clonado”, agregó.

“Si yo tengo que admitir que estuve con un narcotraficante o con un ladrón, lo admito porque me da lo mismo. ¿Pero y tú? ¿Con cuántos ladrones y narcotraficantes has estado en tu vida?” estipuló la modelo.

Finalmente, Ignacia Michelson terminó su testimonio afirmando que tiene todo grabado, porque es un hábito que mantiene.

Cabe destacar que hace aproximadamente un mes, Ignacia y Vale protagonizaron otro conflicto, luego de que la exchica Playboy tildara a la exgimnasta de “mentirosa”, al acusarla de “no tener códigos” y de haber estado con una ex pareja de ella.