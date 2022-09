Gigi Martin recordará la muerte de su hermano en “De Tú a Tú”: “Es muy difícil sacarse esa culpa”

Este domingo, 2 de octubre, tendrá lugar una nueva emisión de “De Tú a Tú” por las pantallas de Canal 13, bajo la conducción de Martín Cárcamo. En esta oportunidad, estará presente el comedante Gigi Martin.

Primero, el integrante de Melón y Melame recordará su infancia marcada por la carencia material. “Era una gran pobreza. Yo vengo de la época del baño de cajón“, dirá.

En ese sentido, Gigi Martin sumará en “De Tú a Tú”: “No sabes lo que era un baño de cajón a las 3 de la tarde en verano. Vivimos por un tiempo en un galpón sin techo, y de noche veíamos las estrellas, era como un hotel 20 mil estrellas. Mi mamá nos tapaba con abrigos, con la misma ropa. Con mis hermanos dormíamos tan apretados que todos soñábamos lo mismo”.

La muerte del hermano de Gigi Martin

Luego, revivirá uno de los momentos más tristes de su vida, que fue la muerte de su hermano mayor, Quintín. Él falleció por un paro cardiorrespiratorio, justo cuando estaban distanciados.

“En esa época estábamos separados con Mauricio Flores, peleados a muerte, y Quintín estaba trabajando con él para Kike Morandé”, relatará Gigi Martin en “De Tú a Tú”. También, recordará que un día, tras un desencuentro producto de esta situación, renegó totalmente de su hermano.

“Yo dije ‘Mi hermano murió para mí, ya no existe’. Y a los dos o tres meses mi hermano murió”, confesará. También, sumará que “no se lo doy a nadie. Es como que no está pasando, que es mentira. Es muy difícil sacarse esa culpa. Aún me da vuelta”.

El fallecimiento sirvió, de todos modos, para reencontrarse con Flores, que era el mejor amigo de Quintín. “Hace mucho tiempo que no nos veíamos, y nos encontramos a los pies del lecho de mi hermano muerto. Nos abrazamos, yo lloraba desconsoladamente (…) Como estuve enojado con mi hermano y pasó lo que pasó, prometí nunca más enojarme con nadie más, menos con un familiar”, indicará.

Ahora, ya con la dupla reunida, tendrá muy buenas palabras para el intérprete de Tony Esbelt. “Yo creo que si no hubiera sido por Mauricio no tendría lo que tengo, él fue parte de ese éxito y olvidarse de eso sería ser muy malagradecido“, opinará en el programa.

“La clave está en el amor, en el cariño de amigos. Yo tenía mucha rabia con él, pero después te das cuenta de que en esa rabia hay un dejo de cariño y amor. Yo lo quiero mucho a él, estamos hechos el uno para el otro a la hora de actuar como dúo, la complicidad de estar una hora y media de show actuando sin ensayar”, indicará Gigi Martin en “De Tú a Tú”.