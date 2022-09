“Lloré… me avergoncé”: Ingrid Cruz transparentó complejo trastorno que le impidió ir a Coldplay

Ingrid Cruz es fanática de Coldplay. Y, pese a que la banda hizo cuatro shows en Santiago, la protagonista de teleseries no fue a ninguno.

Y no fue por falta de entradas, sino por un complejo trastorno que la restó de poder ver en vivo a Chris Martin y los suyos.

La actriz transparentó la situación este lunes en sus redes sociales, con una sentida publicación donde contó su verdad.

“Amo a @coldplay y la semana pasada vino a Chile y no pude ir a su concierto … No porque no tuviera entradas, sino por mis crisis de pánico. Me dolió, rabié, me enoje, lloré… Me avergoncé”, partió diciendo.

La patología de Ingrid Cruz

Así, la intérprete detalló a sus seguidores parte del calvario que vivió por no poder ir al Music of the Spheres World Tour.

“Es difícil asumir, tanto para uno como para los demás, qué hay algo que no puedes hacer (pero quieres hacerlo)”, comentó.

Y agregó que “créanme que he avanzado mucho… Hoy ya puedo ir a conciertos y ponerme en lugares con más espacio… Pero al nacional en cancha… ¡Aún no me da! Es frustrante y me imagino que a varias personas les debe ocurrir. Y uno no quiere ni exponerse ni ser cacho”.

La actriz manifestó al respecto que “como le dije a alguien …’hay heridas que dejan cicatrices muy profundas'”.

“En fin… Mi hija fue al concierto y me mostró muchos videos, agradezco a todos los que subieron videos a TikTok e IG porque me los vi todos!!!! Termino mi reflexión solo diciendo: EMPATÍA. Nunca juzgues a los demás, no sabes las batallas que está luchando”, cerró Ingrid Cruz.