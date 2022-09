Paula Pavic, esposa de Marcelo Ríos: “Él tiene que sanar esa rabia que se acumuló por tanto tiempo”

En los últimos días, el Instagram de Marcelo Ríos e incluso de su esposa, Paula Pavic, se llenaron comentarios en contra del exnúmero uno del mundo. Esto tras que se conociera que el “Chino” había dejado de ser entrenador de Juncheng Shang, a solo dos meses de haber iniciado su trabajo. Burlas y criticas ante las que salió la emprendedora a defenderlo.

“Algunas personas se han preguntado (tratando de denigrarlo) si terminó el colegio (cosa que si hizo) pero más allá de eso él no necesitó estudiar más para lograr su objetivo. Él tiene un máster en resultados y ahora más que nunca quiero que me muestre el camino porque yo también quiero tener la disciplina para lograr mis resultados“, escribió Paula en una publicación en Instagram.

“Tengo al mejor mentor”

Tras esto y un live en el mismo tono, fue entrevistada por Las Últimas Noticias, donde habló al respecto. “La gente cree que lo hablé era para defender a Marcelo. No lo estoy defendiendo ni tampoco estoy de acuerdo con las cosas que él dice y se lo digo. Lo que alegaba en el live es que la gente viene a mi espacio a sacarme en cara cosas que dice él”, manifestó.

“Creé ese espacio para que todos creciéramos, no para ensuciarlo. Ahora, a Marcelo lo admiro, tanto como a cualquier persona que haya logrado lo que se propuso o este esté dispuesto a lograr todo. Marcelo es así”, complementó después.

Paula Pavic insistió en hacer público su apoyo al extenista chileno. “Más allá de lo que piensen de él, no se imaginan todo lo que he aprendido de su forma de ser. Él aprendió a ser de una manera por lo que vivió en su momento. Yo voy al fondo, tengo al mejor mentor de resultados. Que no me importe lo que pase a mi alrededor, mi meta está clara, todo lo he aprendido de él“, concluyó.

La inteligencia emocional

Paula Pavic también habló de la trastienda del despido de Ríos como entrenador de Juncheng “Jerry” Shang. En la entrevista con LUN, la esposa del Chino reveló aspectos de su personalidad.

“A Marcelo le faltó toda la vida alguien que le enseñara a manejar la inteligencia emocional. Le falta manejarla. Él podría ser un coach motivacional para un montón de generaciones, pero el tema es que como nunca trabajó su inteligencia emocional, no sabe cómo manifestar hacia afuera”, explicó Paula.

Respecto a las conversaciones que ha tenido con su esposo “cuando explota”, agregó que “le digo que para qué sirve darle importancia. Pero a veces me meto a ver sus redes sociales y te juro que me afecta ver toda esa cantidad de mala energía que llega“.

“Es fácil opinar cuando él prendía la tele cuando era joven y veía que lo hacían papilla, debe haber sido una presión heavy para un niño. ¿Cómo manejas esa situación si no hablas con nadie? Te creas una barrera tan grande que te llena de rabia; él tiene que sanar esa rabia que se acumuló por tanto tiempo“, sentenció.