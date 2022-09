“Estoy incursionando en el tema de los terrenos. Así que ahí… Soy dueña de unos lotes y todo“, fue el anuncio que dio Nicole “Luli” Moreno en su reciente entrevista con Julio César Rodríguez en Síganme los buenos. En conversación con el periodista, la modelo fitness habló sobre su carrera como inversionista y de la posibilidad de volver a la televisión.

“Tengo un tremendo equipo de ingenieros, arquitectos y todo, que también te pueden ayudar para ver la mejor opción“, le dijo Luli a JC Rodríguez, apenas el rostro de Chilevisión mostró interés sobre sus terrenos. De esa manera, la otrora cantante y protagonista de programas de farándula, dio a conocer su nueva faceta como inversionista.

Posteriormente, contó que tiene ocho proyectos inmobiliarios en Altos de Vallenar, Pichilemu y Melipilla. “Imagínate. Ya que incursioné en propiedades, pero ahora en terrenos. Vamos a lotear y todo (…) He estado toda en la semana en eso. Porque me apasiona, lo amo mucho. He estado viendo los planos con los arquitectos… Ya se está construyendo en algunas partes“, afirmó.

Más adelante, enfatizó en lo contenta que se encuentra en este nuevo rubro del negocio inmobiliario. “Pero estoy súper motivada con el tema de los terrenos. Nunca me imaginé que iba a llegar también a ese rubro. Independiente que sean inversiones y todo eso. Y ahora que está todo mejorando, así que genial”, aseguró.

Los terrenos que vende la modelo chilena fluctúan desde las 7 mil UF, y según ella, son tan buenas las ubicaciones, que ha pensado en mudarse. “Yo estoy dudando de seguir viviendo en Santiago. ¿Sabes cuándo yo me di cuenta? Dije: ‘Hay mucho tránsito’. Por el tema de la pandemia mucha gente que vivía en departamento se dio cuenta que no daba abasto“, señaló.

Sobre un posible regreso a la tele

Finalmente, tras ser consultada por Julio César Rodríguez acerca de si le gustaría volver a la televisión, la cantante rápidamente expresó su interés si es que algo así ocurre. Nicole Moreno no puedo ocultar que extraña las cámaras.

“Como animadora yo feliz. Mira, me encantan las comunicaciones, te soy súper sincera. Amo las luces, amo todo esto… Eh sí, no lo descarto. Si yo soy como muy multifacética. Algún día me puedes ver acá en tu programa, en una hora más puedo estar en el gimnasio entrenando. No sé, mañana quizás me vas a ver a los 8:00 de la mañana en la oficina. Soy una mujer todoterreno”, concluyó.