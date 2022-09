Fernando Solabarrieta contó su verdad: periodista explicó su extraño accidente y por qué se fue del lugar

Su auto fue encontrado volcado en la ruta de La Ligua. Un accidente que puso a Fernando Solabarrieta en el ojo del huracán.

Es que el periodista estaba animando la Feria Costumbrista de Cabildo. Y, tras irse, habría sufrido un extraño accidente.

Tan extraño que su vehículo apareció abandonado en la carretera y de él no se supo nada por varias horas.

Una incertidumbre que acabó cuando reapareció en el mismo evento dieciochero donde dio a entender que estaba “algo machucado”, pero “vivito y coleando”.

Las explicaciones de Solabarrieta

Así, además de esta declaración sobre el escenario del evento y un par de historias, Fernando declinó hablar más del tema.

Mientras, en redes sociales las críticas se multiplicaban, cuestionando por qué había “arrancado” del lugar y no estaba enfrentando a la justicia.

Ante esto, el reportero decidió hablar en Me Late. Y lo hizo a través del periodista Sergio Rojas.

“Estamos en condiciones de señalar que efectivamente él iba conduciendo el vehículo“, dijo de entrada el panelista.

Y agregó que “me aclara que iba absolutamente solo cuando sufre este volcamiento. También puedo decir que fue auxiliado por otras personas que eran parte del evento que estaba animando“.

“Es ahí cuando él y estas personas toman la decisión, por el estado de shock y no tener ningún tipo de herida, le aconsejan que se retire por ser un accidente donde no existen involucradas terceras personas y él no tiene lesiones aparentes”, añadió.

Luego, señaló que “Él sale de este vehículo caminando, no pierde el conocimiento en ningún momento”.

Rojas manifestó que el periodista le contó que el accidente “es única y exclusivamente por una mala maniobra… no existen terceras personas involucradas y no hay animales de por medio”.

Y que el esposo de Ivette Vergara “ha quedado citado a tribunales porque existe un daño a un instrumento público como es un poste de luz”.

De esta forma, Fernando Solabarrieta aclaró un poco más qué fue lo qué pasó con él y su auto en pleno 18 de septiembre. Un hecho por el que ahora deberá enfrentar a la justicia.