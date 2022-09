Con Rosalía de fondo: Christell Rodríguez presenta su nuevo look y anuncia más canciones

Christell Rodríguez no deja de dar noticias en los últimos días. Si en junio, la cantante reveló que contraerá matrimonio con su novio Roberto Parra, tras tres años de pololeo, en las últimas horas volvió a realizar otro anuncio que emocionó a sus fans. La exparticipante de Rojo cambió su look y empezará a crear nuevas canciones.

Con la canción de Bizcochito de la española Rosalía escuchándose de fondo, Christell dio a conocer su nuevo y llamativo color de pelo. “Nuevo look, nueva música“, así anunció su cambio de apariencia la estudiante de fonoaudiología que se hizo conocida cuando era una niña con hits como Mueve el ombligo.

De esta manera, la exparticipante de Rojo mostró un color de pelo rojizo fuerte, junto con un peinado que prontamente le hizo ganarse los cumplidos de sus seguidores. De hecho, hasta hubo fans que le solicitaron consejos para lucir igual de bien que ella. Un cambio de look, que viene, según ella, con nuevas y novedosas canciones.

Está también enfocada en su matrimonio

Previamente, en julio del presente año, la cantante compartió en sus redes sociales un video en el que junto a su familia visitó una tienda de novias donde empezó a probarse vestidos con el objetivo de encontrar el ideal para su boda. Y es que la artista chilena ha mostrado sentirse sumamente emocionada por ese inolvidable día que pronto llegará.

Disfrutando este proceso. Gracias a @ignacianovias me faltó mi mamita de manera presencial, pero se viene la prueba del vestido en noviembre (…) Muchos vestidos hermosos… Me probé varias opciones. No eran mi talla, pero los hacen a medida. Hasta que apareció el indicado, lloramos y le dije sí al vestido“, contó.