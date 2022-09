“Futuro presidente”: haitiano en Lo Valledor sorprende a Julio César Rodríguez en plena transmisión

El ambiente festivo del 18 se siente en el aire. Tanto en las calles como en los centros comerciales y en la televisión, las Fiestas Patrias se han tornado en protagónicas. Un motivo por el cual, obviamente los despachos de los matinales están enfocados en cubrir y dar detalles de la antesala de lo que se vendrá en este fin de semana dieciochero.

Y en Contigo en la mañana no se quedaron atrás, donde enviaron al periodista Tomás Cancino al mercado Lo Valledor donde conversó con los distintos feriantes acerca de las Fiestas Patrias y su trabajo. Así, diferentes comerciantes se acercaron a hablar con el reportero para dar cuenta de los productos que más se han llevado los clientes en estas fechas.

Un divertido despacho del periodista del matinal de Chilevisión, que tuvo su clímax cuando un ciudadano haitiano se acercó a él para pedirle un enviar un especial saludo a Julio César Rodríguez. Entremedio de los demás feriantes que se encontraban en el lugar, de manera humorística este afrodescendiente tomó por sorpresa a todos con lo que dijo.

“Tengo un saludo especial para el presidente, el futuro presidente que le dicen JC“, dijo Maxime Pierre, quien provocó las risas de todos los presentes, especialmente de los otros comerciantes que se encontraban al lado suyo al momento del despacho. Mientras que Cancino, solo atinó a continuar con la broma. “Te postulan como presidente, JC“, dijo el periodista.

JC y su potencial candidatura la presidencia

Sin embargo, por mucho que en esta ocasión haya sido tomado como una broma lo dicho por el ciudadano haitiano, la realidad es que en algún momento Julio César Rodríguez figuró como un potencial presidenciable en mayo del 2021. Y es que, apareció como uno de los potenciales candidatos que más corría con ventaja en la encuesta Criteria Research.

Finalmente, JC Rodríguez hizo un llamado a la calma y desestimó enseguida alguna pretensión presidencial al menos en el corto plazo. “Cada uno aporta desde lo suyo y lo mío es lo que hago ahora, lo que he hecho en mi carrera como periodista. No veo que sea lo mío ahora, no puedo hablar de 15 años más“, cerró.