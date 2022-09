El supuesto hijo no reconocido de Shakira estaría mal de salud

En días pasados, un joven colombiano llamado Pedro saltó a la fama tras asegurar ser hijo de Shakira y el actor Santiago Alarcón. Ahora, brindó su primera nota televisiva donde reveló que se encuentra grave de salud.

Primero, explicó que descubrió ser hijo no reconocido de Shakira cuando era solo un niño. “Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él (Alarcón) fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida!”, indicó.

“Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie El Man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo“, añadió.

El supuesto hijo de Shakira estaría enfermo

En esta entrevista concedida al Canal 1 de Colombia, Pedro contó que padece una enfermedad, aunque no dio mayores detalles. Lo que pide tanto a Shakira como al actor, Santiago Alarcón, es ayuda para el tratamiento.

Sin embargo, su declaración más fuerte tiene que ver con su supuesto papá, el actor colombiano. A él, lo acusó de tenerlo amenazado de muerte.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, reveló.

El mismo Santiago Alarcón ya se pronunció en sus redes para desmentir al joven que dice ser hijo de él con Shakira.

“Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, dijo.

También, contó que Pedro se presentó en su lugar de trabajo. “Debo reconocer que no fue para nada agresivo, pero les juro que entré en pánico, me dio miedo, y pensé que me iba a hacer algo. El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque pide 190 mil dólares”.

“Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca decirlo para que vean la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, sumó Santiago.