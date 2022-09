"Si me querís decir algo...": Desclasifican encontrón donde Iván Cabrera encaró a Mauricio Isla

Iván Cabrera y Mauricio Isla no se tendrían ni una buena onda. Menos después de que el primero pololeara con Gala Caldirola, ex del segundo.

Y menos luego de que el Huaso le ofreciera combos al bailarín cuando se hablaba de que este tenía videos íntimos de la española.

Por eso, buena onda no hay. Y la sangre habría llegado hasta el río, como se dice coloquialmente, cuando ambos se encontraron en un conocido bar de la Zona Oriente.

Un hecho que fue desclasificado por Sergio Rojas en su live de los domingos, donde contó cómo ocurrió el tenso encontrón entre quienes fuesen parejas de la modelo.

Iván Cabrera y el casi round con Mauricio Isla

Así, el periodista comenzó su relato, asegurando que, luego de que el futbolista amenazara al ex Yingo por estos supuestos registros sexuales, este quedó con la bala pasada.

“A mí me contaron los Cabrera, cuando fueron contratados para el cumpleaños de mi madre, que Cabrera se había encontrado con Mauricio en una oportunidad, en Bar Alonso e Iván trató de encararlo y se puso de frente esperándolo”, lanzó el panelista de Me Late Prime.

Sin embargo, el deportista habría optado por escapar. “Iván esperaba que Mauricio Isla fuera caminando hacia él y a Mauricio Isla se le hizo, se asustó, se dio la vuelta y salió arrancando”, comentó Rojas.

El reportero añadió que “yo creo que Iván también está esperando tener un cara a cara con Mauricio, porque lo que me decía Iván, y tiene toda la razón, es que compadre, a mí me gustan las cosas de frente, si alguien me quiere decir las cosas… vamos de una, pero no está cuestión que por atrás, que te pele, te voy a mandar a pegar… Si me querís decir algo, me lo tenís que decir de frente”.

Finalmente, Sergio Rojas expresó sobre el conflicto de Iván Cabrera que este “es un gallo súper frontal, él dice lo que piensa y si tiene que enfrentarse a Mauricio Isla… no tendría problema”.