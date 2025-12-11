;

Las 10 carreras más saturadas de Chile: hasta 41 postulantes por un solo cupo laboral

El análisis comparó 131 profesiones y evidenció una fuerte sobreoferta en ciertas áreas laborales.

Un nuevo estudio de Trabajando.com reveló cuáles son las carreras más saturadas en Chile, y los resultados muestran una fuerte competencia en áreas administrativas y sociales.

Los investigadores cruzaron datos de Tucarrera.cl y compararon el número de vacantes anuales con la cantidad de postulantes que recibe cada una, elaborando un ranking.

Las 10 carreras más saturadas de Chile, según sondeo:

Según el ranking, Secretariado Ejecutivo Bilingüe encabeza la lista: por cada cupo laboral disponible, postulan 40,7 personas.

Muy cerca aparecen Secretariado Ejecutivo (38,6), Técnico en Trabajo Social (30,7), Sociología (25,8) y Técnico Jurídico (24,9).

Las siguientes cinco carreras más demandadas por postulantes son:

  • Técnico Financiero (22,6 por vacante)
  • Control de Gestión (22,1)
  • Asistente Ejecutivo (21,7)
  • Administración Pública (21,5)
  • Ingeniería en Logística y Transporte (20,7)

Carreras con menor competencia laboral en Chile:

En el extremo opuesto, la radiografía marcó cuáles son las áreas donde hay más vacantes que postulantes, o una proporción mucho más favorable.

Lidera Técnico en Farmacia, con apenas dos postulantes por cupo, seguida por Química y Farmacia y Educación Parvularia.

También aparecen como menos saturadas:

  • Gastronomía y Cocina Internacional (4 por vacante)
  • Ingeniería en Prevención de Riesgos (4)
  • Ingeniería Civil Telemática (4)
  • Medicina (5)
  • Ingeniería Civil Informática (5)
  • Administración Gastronómica (5)
  • Mantenimiento de Maquinaria Pesada (5)

