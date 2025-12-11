Las 10 carreras más saturadas de Chile: hasta 41 postulantes por un solo cupo laboral
El análisis comparó 131 profesiones y evidenció una fuerte sobreoferta en ciertas áreas laborales.
Un nuevo estudio de Trabajando.com reveló cuáles son las carreras más saturadas en Chile, y los resultados muestran una fuerte competencia en áreas administrativas y sociales.
Los investigadores cruzaron datos de Tucarrera.cl y compararon el número de vacantes anuales con la cantidad de postulantes que recibe cada una, elaborando un ranking.
Las 10 carreras más saturadas de Chile, según sondeo:
Según el ranking, Secretariado Ejecutivo Bilingüe encabeza la lista: por cada cupo laboral disponible, postulan 40,7 personas.
Muy cerca aparecen Secretariado Ejecutivo (38,6), Técnico en Trabajo Social (30,7), Sociología (25,8) y Técnico Jurídico (24,9).
Las siguientes cinco carreras más demandadas por postulantes son:
- Técnico Financiero (22,6 por vacante)
- Control de Gestión (22,1)
- Asistente Ejecutivo (21,7)
- Administración Pública (21,5)
- Ingeniería en Logística y Transporte (20,7)
Revisa también
Carreras con menor competencia laboral en Chile:
En el extremo opuesto, la radiografía marcó cuáles son las áreas donde hay más vacantes que postulantes, o una proporción mucho más favorable.
Lidera Técnico en Farmacia, con apenas dos postulantes por cupo, seguida por Química y Farmacia y Educación Parvularia.
También aparecen como menos saturadas:
- Gastronomía y Cocina Internacional (4 por vacante)
- Ingeniería en Prevención de Riesgos (4)
- Ingeniería Civil Telemática (4)
- Medicina (5)
- Ingeniería Civil Informática (5)
- Administración Gastronómica (5)
- Mantenimiento de Maquinaria Pesada (5)
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.