Ricardo Arjona suma novena fecha en Chile tras agotar ocho conciertos para el 2026

Ricardo Arjona volvió a hacer de las suyas en Chile. Tras un “sold out” histórico de ocho funciones en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció una novena fecha para su gira “Lo Que el Seco No Dijo”: el 19 de junio de 2026.

La productora Fénix Entertainment confirmó que la venta general de entradas comenzará este viernes 12 de diciembre a las 11:00 horas a través de Punto Ticket, anticipando que la nueva fecha podría correr la misma suerte que las anteriores.

La gira —descrita por los organizadores como “una obra en movimiento”— ha sorprendido por su propuesta íntima, donde cada show funciona como una conversación entre artista y público.

Con arreglos más emotivos y una puesta en escena minimalista, Arjona busca revisar su repertorio desde otra profundidad, reafirmando por qué se mantiene como uno de los artistas más reconocidos de la música latina.

Los conciertos del 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18 de junio ya están totalmente vendidos, consolidando a Chile como uno de los destinos más fervorosos de su tour.

Con una fecha extra y miles de fans cruzando los dedos por alcanzar su entrada, todo indica que el fenómeno Arjona seguirá dando que hablar en 2026.