;

Ricardo Arjona suma novena fecha en Chile tras agotar ocho conciertos para el 2026

La venta general parte este viernes 12 de diciembre y se espera una alta demanda.

Javiera Rivera

Ricardo Arjona suma novena fecha en Chile tras agotar ocho conciertos para el 2026

Ricardo Arjona suma novena fecha en Chile tras agotar ocho conciertos para el 2026 / Alexander Tamargo

Ricardo Arjona volvió a hacer de las suyas en Chile. Tras un “sold out” histórico de ocho funciones en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció una novena fecha para su gira “Lo Que el Seco No Dijo”: el 19 de junio de 2026.

La productora Fénix Entertainment confirmó que la venta general de entradas comenzará este viernes 12 de diciembre a las 11:00 horas a través de Punto Ticket, anticipando que la nueva fecha podría correr la misma suerte que las anteriores.

La gira —descrita por los organizadores como “una obra en movimiento”— ha sorprendido por su propuesta íntima, donde cada show funciona como una conversación entre artista y público.

Revisa también

ADN

Con arreglos más emotivos y una puesta en escena minimalista, Arjona busca revisar su repertorio desde otra profundidad, reafirmando por qué se mantiene como uno de los artistas más reconocidos de la música latina.

Los conciertos del 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18 de junio ya están totalmente vendidos, consolidando a Chile como uno de los destinos más fervorosos de su tour.

Con una fecha extra y miles de fans cruzando los dedos por alcanzar su entrada, todo indica que el fenómeno Arjona seguirá dando que hablar en 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad