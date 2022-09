Fran García-Huidobro recordó la enfermedad del 2019: “Colapsaron todos mis órganos”

Este domingo tuvo lugar una nueva emisión de De Tú a Tú, programa de entrevistas conducido por el animador de televisión Martín Cárcamo, por las pantallas de Canal 13.

En esta oportunidad, Cárcamo habló con una invitada muy especial: Fran García-Huidobro. Allí, comentó varios aspectos de su vida como sus trabajos actorales y la relación de su mamá. También, recordó el duro momento que vivió en el año 2019.

Ese año, Fran García-Huidobro casi pierde la vida a causa de una dura enfermedad que, en primer lugar, confundió con Rotavirus. Sin embargo, estando en casa, empeoró su condición y tuvo que ser trasladada a un centro médico de urgencia.

El momento más duro de Fran García-Huidobro

Sobre la enfermedad que padeció, Fran García-Huidobro partió en De Tú a Tú: “Lo último que recuerdo es que entra y dice que no puedo ir a ninguna parte y que me tengo que quedar en la clínica. Yo desperté en la UTI, una semana después, y había dos personas, un y una psiquiatra”.

En ese contexto, la Dama de Hierro sumó: “Tengo recuerdos de que me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo“.

“Colapsaron todos mis órganos, soy una persona que se alimenta muy mal, no hago deportes, tomaba mucho trago en esa época, tomaba más que lo que comía. El trago es algo social, entretenido. En cambio, comer para mí es como ducharme”, detalló.

Momento cumbre de la conversación con Martín Cárcamo fue cuando le contó cómo su hijo la salvó de lo que transitaba en esa oportunidad. “No sé lo que dirá mi doctor. Yo creo que me salvó Joaquín, porque no lo dejaron entrar a verme, por razones obvias, tenía 13 o 14 años, y hubo un día que él entró y me dio la mano. Para mí, él fue una salvación”, finalizó la ex jurado de Aquí se Baila en pleno programa.