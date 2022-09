Actriz de Pituca sin Lucas denunció crueles ataques por vender contenido para adultos

Andrea Zuckermann, recordada intérprete de Pituca sin Lucas, contó hace algunos días que se había abierto una cuenta en Unlok.

Una plataforma para adultos donde la actriz empezó a compartir contenidos como videos y fotografías por las que se paga una suscripción.

“Muestro fotos con ropa sexy, ropa interior, bikinis y cuidados desnudos. Igual uno sabe como parte esto, pero no como termina”, comentó.

Y agregó que “más que la plata, me interesó experimentar y vivir la experiencia… no quiero quedarme con la bala pasada de decir después ‘qué hubiese pasado si lo hubiese hecho'”.

La mala onda contra la actriz

Sin embargo, más allá de ser una información bien recibida por sus fanáticos, Andrea empezó a recepcionar crueles mensajes.

“¿Por qué tan rotos ordinarios sus mensajes dm? ¿No saben ser respetuosos? ¿Cómo tan penca el chileno? ¿En serio el chileno es tan grosero por dm? Qué vergüenza mis compatriotas. ¿Ni siquiera se esfuerzan en ser respetuosos?”, dijo en su Instagram.

Y agregó que “tengo muchísima tristeza por cómo mis compatriotas me tratan por simplemente abrir Unlok, y por cómo nos tratan a las mujeres chilenas que solo somos un aporte. Mucha violencia por las groserías y horribles palabras y fotos que envían por dm. Jamás pensé que el hombre chileno fuera tan odioso con nosotras”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Maria Zuckermann💜💚 (@andyzukita)

Luego, indicó que “la sensualidad es sana y no debe ser agredida, ni atacada, ni denostada con groserías, ni violencia verbal, ni de ninguna manera. Lo he dicho y lo repetiré mil veces, lo sensual, en un contexto adecuado, no hace daño, y debe ser respetado porque todos los cuerpos son dignos de respeto”.

Finalmente, la actriz manifestó que “quién no entienda tiene serios problemas mentales y debiera tratarlo, porque de lo contrario ejerces violencia y eso hace daño”.