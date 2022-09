Daniel Fuenzalida revela que se encuentra atravesando difícil momento familiar: “Nada me botará, a seguir dando lo mejor de mi”

Según lo que constató Daniel Fuenzalida en sus redes, este último tiempo no ha sido sencillo. Lo anterior, debido a que su padre se encuentra atravesando un complejo momento de salud.

“La última semana no ha sido fácil, menos últimos días. Mi papá está un poco delicado de salud, pero nada de lo que no podamos salir una vez más y vencer”, explicó el líder de Me Late.

“Nada me botará a seguir dando lo mejor de mi, iluminando mi camino y el de los demás”, siguió diciendo.

También aprovechó el momento para agradecer los mensajes de apoyo. “Gracias por todas las muestras de cariño, a mi familia, amigos, compañeros de canal y radio, de contradicción y todo el publico y todo ese inmenso cariño, se pasaron, de verdad muchas, muchas gracias”, relató Daniel Fuenzalida.